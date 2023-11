Presidente del Poder Judicial de Ica es denunciado por acoso sexual laboral

El juez superior Osmar Albújar de la Roca, titular de la Corte Superior de Justicia de Ica, enfrenta un proceso administrativo disciplinario en la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial por el presunto delito de acoso sexual laboral contra la abogada y exsecretaria Melissa Cahua.



"Las personas allegadas a él y que también están corroboradas en la manifestación ante la Autoridad Nacional de Control decían que él estaba totalmente obsesionado conmigo", dijo la víctima en un reportaje de Cuarto Poder.



Contradictoriamente, Osmar Albújar de la Roca, desde que asumió en enero pasado el importante cargo que ostenta hoy, se presenta como un abanderado de la no violencia contra la mujer. De hecho, en la feria Llapanchikpaq Justicia – Por la No Violencia contra las Mujeres, que se celebró este mes, señaló que "la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo".



Melissa Cahua ha sido por años secretaria judicial en Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica y desde 2022 buscaba un traslado a Ica, por lo que a fines de enero último le escribió a Luis Matías Núñez, secretario de Osmar Albújar, para consultar sobre el cambio. Un mes después le remite el número personal del alto funcionario para que lo llamara.



Denuncia

La abogada no se comunicó con él, pero en marzo pasado el alto funcionario, que también afronta una indagación en la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho pasivo y acoso sexual, acudió de manera extraoficial al módulo judicial de Pisco para avisarle a Cahua que su contrato estaba en riesgo y que él podría trasladarla a Ica.



"Me agarró del brazo. Me dijo ‘mi vida, ¿cómo estás?, yo te voy a llevar a Ica’, ofertándome la oportunidad de trabajar en la presidencia, ofertándome la oportunidad de trabajar en la presidencia, cosa que pueden corroborar los testigos que estaban ahí", contó.

Poco tiempo después de esta visita, la esposa y madre de una pequeña de tres años se quedó sin trabajo. Ante este hecho, ella solicita una cita al presidente de la mencionada corte. El 21 de abril de 2023 Melissa Cahua acudió a la sede de la Corte Superior de Justicia de Ica.



"Cuando yo ingreso, hemos tratamos temas profesionales, diciéndole que estoy desempleada, que necesito trabajar; pero en ese lapso, me dice ‘déjame ver, yo puedo darte la oportunidad, pero nosotros nos podemos conocer, podemos salir a tomar unas bebidas, a tener una relación’. Ahí es cuando me quedo totalmente sorprendida y le digo ‘doctor, yo he venido por una oferta de trabajo’. Salí mal, porque me estaba condicionando a que, si no accedía a una petición sexual, no podía tener un contrato de trabajo".