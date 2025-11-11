San Isidro: joven fue atropellada por un automóvil cuando cruzaba la avenida Javier Prado [VIDEO]

Una joven de unos 30 años fue atropellada por un automóvil particular, cuando cruzaba la avenida Javier Prado, a la altura de la avenida Las Flores, en el distrito limeño de San Isidro.

Las cámaras de seguridad captaron el violento accidente, ocurrido el pasado viernes, 7 de noviembre, minutos antes de las 11:00 a.m.: en las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a la joven caminando por el crucero peatonal.

En la berma central, la mujer se detiene unos segundos, tras lo cual procede a cruzar la avenida Javier Prado, cuando de pronto aparece un automóvil particular que giraba desde Las Flores y la embiste.

La víctima voló por los aires y cayó pesadamente al pavimento, resultando herida de consideración. En el video, se ve que otro vehículo estuvo a punto de arrollarla, pero el conductor -o conductora- reaccionó y frenó a tiempo, evitando una tragedia.



Joven sufrió profundo corte en la cabeza

En un comunicado, la Municipalidad de San Isidro informó que, apenas ocurrido el accidente, serenos de la jurisdicción cercaron la zona y llamaron a los paramédicos, que acudieron al lugar y atendieron a la joven.

Según el municipio, el personal de emergencia “encontró a la joven consciente y recostada en la vereda”. “La evaluación inicial reveló una herida abierta de aproximadamente tres centímetros, con sangrado en la región parietal izquierda de la cabeza, además de dolor en la cadera”, indicó.

“El equipo de rescate procedió a controlar la hemorragia y limpiar la herida, estabilizando a la paciente para su traslado al Hospital Santa Rosa”, agregó.

Medios locales indicaron que agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del accidente y procedieron con las diligencias de ley, que incluyeron el traslado del conductor a la comisaría del sector.

