PNP informa que 14 efectivos resultaron heridos en enfrentamientos durante protesta en Machupicchu

Los efectivos fueron desplegados para contrarrestar la medida de fuerza inicaida por los trabajadores.
Los efectivos fueron desplegados para contrarrestar la medida de fuerza inicaida por los trabajadores.
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

Mediante un comunicado, la Policía indicó que, pese a que buscaron el diálogo con los manifestantes para levantar el bloqueo de la vía y evacuar a los 1 300 turistas que permanecían varados, estos iniciaron una "agresión" contra los efectivos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional del Perú informó este martes que catorce efectivos resultaron afectados en enfrentamientos con manifestantes en el distrito de Machupicchu, Cusco, que mantienen una medida de fuerza contra la permanencia de la empresa Consettur SAC.

A través de un comunicado, la Policía indicó que estos hechos ocurrieron en el sector de Corihuayrachina, en el kilómetro 88 de la línea férrea entre los distritos de Machupicchu y Ollantaytambo, la provincia de Urubamba-Cusco, donde un grupo de 150 manifestantes vinculados a la empresa San Antonio de Torontoy protestaban.

Indicaron que, pese a que buscaron el diálogo con los manifestantes para levantar el bloqueo y evacuar a los 1 300 turistas que permanecían varados en la zona, estos iniciaron una “agresión” que terminó con los efectivos heridos.

“A horas 18:00 se mantenía el bloqueo de la vía férrea y se inició una agresión a los efectivos policiales con objetivos con objetos contundentes, resultando heridos catorce policías con lesiones de consideración, dos de ellos fueron evacuados a la ciudad del Cusco, procediendo al uso de agentes químicos para evita estas acciones violentas”, indicaron.

Posibles afectados 

Asimismo, en cuanto a los civiles posiblemente afectados por estos hechos violentos no se han registrado atenciones médicas en los establecimientos de salud de Ollantaytambo ni de Machupicchu, según información oficial disponible, debido a que la vía férrea se mantiene bloqueada lo que impide la evacuación total de los turistas.

Desde la Policía indicaron que están en diálogo con las autoridades de la zona para restablecer el servicio ferroviario y garantizar el orden público.

Tags
Policía Nacional del Perú Cusco Machupicchu

