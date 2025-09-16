Heridos, sin servicio de trenes y turistas afectados: siete claves que debes saber sobre el conflicto en Machu Picchu

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las protestas de personas en la localidad de Machu Picchu que cobró fuerza el pasado 14 de septiembre ha llevado a la suspensión del servicio de trenes. Esta situación afecta a cientos de turistas que han quedado atrapados en la zona. ¿Qué ocurrió y cuáles son las claves para entender el problema? Aquí te explicamos las 7 claves para que comprendas lo que ocurre en la Maravilla Mundial.

¿Por qué se suspendió del servicio de trenes a Machu Picchu?

Pobladores de la localidad de Machu Picchu (Cusco) iniciaron una medida de fuerza indefinida desde el domingo 14 de setiembre para exigir a PerúRail realice el traslado de 18 buses de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy al santuario, debido a que ya había culminado la concesión a la empresa Consettur, que había brindado el servicio hasta la primera semana de septiembre.

Ese mismo día, PerúRail denunció que desconocidos sabotearon la plataforma de tren donde serían trasladados dos buses de la nueva empresa, cortando los frenos de aire y cadenas de seguridad. Paralelamente, se registraron manifestaciones en la ruta ferroviaria, lo que obligó a Ferrocarril Trasandino a suspender temporalmente sus operaciones para resguardar la seguridad de pasajeros y trabajadores.

El lunes 15 de setiembre las protestas continuaron en los sectores de Ccorihuayrachina y en otro punto ubicado a 20 minutos de Machu Picchu pueblo. Ante la falta de garantías, se volvió a suspender la circulación de trenes.

Ante esta situación se dispusieron tres trenes humanitarios que lograron evacuar a más de 800 turistas atrapados en Machu Picchu. Sin embargo, otro grupo de visitantes permanece en Ollantaytambo a la espera de autorización para viajar hacia el santuario, lo que hasta el momento no se ha concretado.

¿Qué causó los enfrentamientos que dejaron 10 heridos en Machu Picchu?

Estos enfrentamientos entre pobladores y la Policía Nacional, que dejaron al menos 10 personas heridas, se dieron debido al bloqueo de vía férrea en el sector de Coriwayrachina, en el trayecto entre Ollantaytambo y Machupicchu Pueblo. Según fuentes de RPP, la violencia se desató cuando los agentes intentaron liberar la vía de tren bloqueada por manifestantes, lo que generó choques directos con piedras y gases lacrimógenos.

Reclamo por ingreso de nueva empresa de transporte en Machu Picchu

El conflicto se enmarca en la exigencia de parte de la población de Machupicchu Pueblo para que se permita el ingreso de los buses de la empresa San Antonio de Torontoy tras la culminación de la concesión de Consettur el pasado 4 de septiembre: “Queremos que se respete la decisión de que haya competencia, no más monopolios”, declaró un poblador durante la protesta.

Los manifestantes acusan trabas y sabotajes al traslado de buses de la nueva empresa, tras el corte de frenos en plataformas de tren, hecho que es investigado por la Policía.

Policía advierte con detenciones por bloqueos en camino a Machu Picchu

El general de la Policía en Cusco Julio Becerra señaló que los agentes tienen la orden de detener a quienes bloqueen la vía férrea, al tiempo que informó que cerca de 100 efectivos permanecen en la zona para restablecer el orden.

“No vamos a permitir actos que afecten la seguridad del transporte ni la integridad de las personas”, afirmó la autoridad policial, tras confirmar la continuidad de operativos en la zona del conflicto.

Estos enfrentamientos entre comuneros y la Policía Nacional que dejaron al menos 10 personas heridas, entre hombres y mujeres. | Fuente: RPP

¿Cuál es la situación de los turistas varados que no pueden llegar a Machu Picchu?

Para muchos de los turistas hay incertidumbre porque tienen el tiempo limitado, sus reservaciones en la ciudad de Cusco se han vencido, no tienen qué comer, pero guardan la esperanza de conocer la maravilla del Mundo.

Luz, quien llegó de Lima, contó que confía en que pronto se resolverá este problema, porque llevó a su hijo de 8 años para que conozca Machupicchu como regalo de cumpleaños.

Del mismo modo la turista chilena Guisella contó que llegó con sus dos hijos por primera vez a Cusco y que debido al prolongado paro ahora se han quedado sin hotel y sin recursos para alimentarse.

Otros turistas locales como Lourdes han decidido dormir en la vía pública, con sus hijos encima de las maletas y varados en la estación de trenes de Ollantaytambo.

Mientras tanto, los turistas que quedaron varados en la ciudad de Machupicchu han optado por usar los “chismositos”, unas plataformas de metal que avanzan sobre los rieles del tren a baja velocidad.

En estos pequeños carritos los turistas llevan sus equipajes y disfrutan del paisaje, en medio de esta medida de lucha que los viene afectando, con el fin de regresar a la ciudad de Ollantaytambo.

Sin embargo, para otros como los que conforman la delegación del guía turístico, Angel Ugarte, han optado por quedarse en Aguas Calientes, mientras se liberan las vías. Esto porque pertenecen a un grupo de turistas con habilidades diferentes y necesitan las mejores condiciones para retornar. Ellos suspendieron su paseo a la ciudadela y ahora solo esperan regresar a Cusco.

¿Es cierto que las vías del tren hacia Machu Picchu han sido afectadas?

Las vías del tren que conectan Ollantaytambo con Machu Picchu Pueblo, en el Cusco, se encuentran interrumpidas, lo que ha obligado a suspender temporalmente el servicio ferroviario, generado afectaciones a cientos de turistas.

Fuentes policiales de RPP indican que en el sector de Salapunko un grupo de personas realizaron la excavación a la vía, afectando su estabilidad. Esta información fue confirmada por la empresa ferrocarril Trasandino S.A.

"La evacuación de los turistas no se pudo culminar ya que cuando pasaba el segundo tren por el km 83.200 se encontró que terceras personas realizaban excavaciones afectando la estabilidad de la vía", se lee en el comunicado .

Agregan que "en otros sectores fueron encontrados piedras y árboles sobre la vía férrea".

Otras empresas como PeruRail e IncaRail anunciaron la suspensión temporal del servicio ferroviario en esa ruta hasta nuevo aviso.

Las vías del tren que conectan Ollantaytambo con Machu Picchu Pueblo, en el Cusco; se encuentran interrumpidas, lo que ha obligado a suspender temporalmente el servicio ferroviario. | Fuente: RPP

¿En cuánto se estiman las pérdidas económicas por este impacto al turismo?

Rosendo Baca, gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Cusco, precisó que el impacto económico por esta suspensión del servicio de trenes a Machu Picchu es millonario y no solo perjudica el panorama de ingresos ahora, sino a los próximos paquetes que se adquieren en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

“Ya tenemos una probable cancelación de paquetes turísticos a fin de año de un 15%, lo que significa unos 300 millones de soles en pérdidas, y día a día se sigue afectando la imagen de nuestro país y de Macchu Picchu”, precisó.

El funcionario regional anunció que se convocará una mesa de diálogo al más alto nivel, porque esta sería la única forma de resolver este conflicto.

“Nuestro llamado a las más altas autoridades. Con una mesa de diálogo con los ministros de Cultura, Turismo, Transporte, Ambiente y la PCM tenemos que encontrar una solución al más alto nivel. No hay otra manera”, anotó.

Rosendo Baca, gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Cusco, precisó que el impacto económico por esta suspensión del servicio de trenes a Machu Picchu es millonario. | Fuente: RPP

¿Es cierto que Machu Picchu podría perder la categoría de 'Maravilla del Mundo"?

La organización New7Wonders, responsable de la designación de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, advirtió que Machu Picchu podría podría comprometer su credibilidad como "Maravilla del Mundo" debido a problemas de gestión, sostenibilidad y atención al visitante.

En un comunicado oficial con fecha 13 de setiembre recordó que la ciudadela inca fue reconocida en 2007 como símbolo de orgullo para el Perú, pero que en los últimos años se han incrementado los cuestionamientos por la falta de control y orden en su administración.

“El comunicado no es una sanción, sino una advertencia. Si seguimos incumpliendo y sin cambiar de actitud como Estado, el riesgo es real”, declaró en RPP Juan César Zubiate Paredes, representante oficial de la organización en Perú.

Riesgos: turismo descontrolado y conflictos sociales

Entre los principales problemas señalados que ponen en riesgo a la “Maravilla del Mundo” están la alta presión turística sin un manejo sostenible, las irregularidades en la venta de boletos, las dificultades en el transporte terrestre y la falta de coordinación entre instituciones y empresas turísticas.

También se suman conflictos sociales en la zona, limitaciones en las políticas de conservación y constantes quejas de los visitantes, lo que, según la entidad, afecta la credibilidad de Machu Picchu como destino mundial.

Llamado urgente a las autoridades peruanas por crisis en Machu Picchu

Zubiate señaló que desde el 2007 New7Wonders hace un seguimiento constante a Machu Picchu y que las deficiencias en gestión se han agudizado con el tiempo: “Lo peor que podría ocurrir es que nuestras autoridades se justifiquen, se deslinden de responsabilidades y no actúen. El mundo no puede ver al Perú con una imagen deteriorada por el maltrato al turismo”, advirtió.

En tanto, el director de New7Wonders, Jean-Paul de la Fuente, exhortó al Estado peruano y a los actores del sector privado a implementar medidas urgentes de preservación y gestión integral: “Machu Picchu es ahora más vital que nunca, la permanencia, justificación y credibilidad de su título como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo dependen de ello”, enfatizó.



Ministerio de Cultura descarta riesgo inmediato

Frente a estas versiones, el Ministerio de Cultura del Perú aclaró que la condición de Machu Picchu no está en peligro. Recordó que el santuario fue inscrito en 1983 en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO como Bien Mixto por sus valores culturales y naturales, y subrayó que la UNESCO es el único organismo autorizado para decidir sobre la permanencia o el retiro de dicha categoría. Además, destacó que en julio de 2025 la UNESCO reconoció las mejoras aplicadas en la gestión de visitantes y conservación, descartando que el sitio esté en la “Lista de Patrimonio Mundial en Peligro”.

Compromiso de conservación y futuro sostenible

A través de un comunicado y sus redes sociales, el Ministerio enfatizó que la conservación y protección de Machu Picchu “no está siendo vulnerada” y que se continúa trabajando en coordinación con organismos internacionales para garantizar su preservación.



También resaltó la reciente Cátedra Internacional sobre Turismo y Tecnologías, realizada en Cusco, donde especialistas propusieron medidas innovadoras para asegurar un manejo sostenible del santuario histórico.



En conclusión, aunque New7Wonders ha lanzado una advertencia sobre la necesidad de mejorar la gestión integral del sitio, el Gobierno peruano asegura que Machu Picchu mantiene intacta su condición de Patrimonio Mundial de la UNESCO y de Maravilla del Mundo, siendo aún un emblema de orgullo para el país y la humanidad.

La organización New7Wonders advirtió que Machu Picchu podría ver comprometida su permanencia en esta lista debido a problemas de gestión, sostenibilidad y atención al visitante. | Fuente: RPP

¿Cuándo se reunirán las autoridades para buscar una solución?

Las autoridades nacionales y locales han convocado para esta tarde, a las 3 pm, una reunión de coordinación con la expectativa de establecer compromisos que permitan solucionar la crisis surgida por los bloqueos en la vía férrea hacia Machu Picchu, según informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León.

La titular del Mincetur dijo en RPP que se ha coordinado un encuentro en la sede del ministerio con las autoridades locales y los gremios del sector turismo, donde esperan generar acuerdos que ayuden a restablecer el servicio ferroviario, reparar la vía afectada, y superar los bloqueos.

“Cualquier reclamo lo podemos tratar y hoy hemos convocado a una reunión de coordinación con las autoridades que van a venir para poder entablar a un diálogo en el cual podamos llegar a compromisos que nos permitan atender esta situación, pero lo primero es pedir que se deponga la violencia”, manifestó.