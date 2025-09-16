Últimas Noticias
Protestas en Machupicchu generan cancelación de paquetes turísticos hacia Arequipa

Machupicchu: protestas en la ciudadela generan cancelación de paquetes turísticos hacia Arequipa
Los bloqueos iniciaron el pasado 14 de setiembre y, como parte de las protestas, los manifestantes han obstruido la vía férrea con piedras. Agencias de turismo se encuentran preocupadas por la situación.

Las protestas registradas en Machupicchu pueblo han ocasionado la cancelación de varios paquetes turísticos con destino a Arequipa, así lo aseguró Jorge Valderrama, integrante de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo.

Según el empresario, el itinerario habitual de los visitantes extranjeros contempla primero la ciudad del Cusco y luego Arequipa. Sin embargo, a raíz de los conflictos sociales, países como Canadá vienen alertando a sus ciudadanos para que cancelen o reprogramen sus viajes.

"Nos hemos enterado que en la embajada de Canadá, por ejemplo, a sus conciudadanos ha sacado una alerta indicando que no vengan a la ciudadela de Machupicchu por los problemas que se están suscitando y hay un 40 % de cancelaciones, una pena. Definitivamente afecta porque está dentro del corredor turístico", explicó para RPP. 

Ante este panorama, las agencias de turismo buscan redirigir a los visitantes hacia otros destinos, como Puno y Puerto Maldonado, o promover atractivos alternativos dentro de la propia región, entre ellos la ruta del loncco, la reserva de Salinas o las cataratas de Pillones.

Por su parte, los empresarios turísticos y hoteleros en Arequipa exhortaron a las autoridades a participar de las mesas de diálogo a fin de evitar mayores perjuicios y nuevas cancelaciones de viajes.

Inicio de los problemas

El distrito de Machupicchu se encuentra desde este domingo en un paro indefinido. Así lo anunció, a través de un comunicado, el Frente de Defensa de los Intereses de Machupicchu (FREDIM).

Este conflicto se da tras el fin de la concesión de dicha ruta por parte de la empresa Consettur, que tuvo su operación exclusiva por 30 años. El pasado 5 de septiembre, la Municipalidad Provincial de Urubamba anunció que la empresa San Antonio de Torontoy asumiría temporalmente la concesión, con una flota de 18 buses. Sin embargo, a la fecha, esto no se ha concretizado, lo que afecta gravemente el turismo en la zona. 

