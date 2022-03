Proyecto Hope brindó la oportunidad de un nuevo futuro a jóvenes ninis del país | Fuente: Difusión

El proyecto “Hope”, que significa esperanza en español, es justamente ello, después de la crisis económica incrementada por la pandemia, para los 150 jóvenes que han sido beneficiados con capacitaciones que les permita insertarse en el mercado laboral y tener un futuro mejor.

Este programa, implementado por Prisma ONG y auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos en Perú, capacitó con conocimientos digitales y del idioma inglés 150 jóvenes de Cusco, Lima, Ucayali, Piura y Loreto, cuyas edades oscilan entre los 18 y 22 años.

“El programa Hope representa un aspecto del compromiso de los Estados Unidos con la reactivación económica post pandemia en el Perú, en particular nuestro apoyo a los jóvenes”, comenta la agregada de Cultura y Educación de la Embajada de los Estados Unidos en Perú, Rebecca Danis Webb.

“En la pandemia uno de los más afectados han sido los jóvenes. Poder trabajar con ellos ha sido muy importante porque ves que recuperan la fe en el país, en su futuro”, dijo, por su parte, Diego Fernández-Concha, director de Planeamiento y Desarrollo de Prisma ONG.

De ninis a pasantes

Desde la Embajada estadounidense en Perú se tiene claro que los jóvenes son la riqueza de un país, por lo que “invertir y apostar por ellos siempre es beneficioso”, apuntó Danis Webb.

“Habíamos leído acerca de los ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan) y es así que, desde nuestra oficina de Responsabilidad Social, identificamos que por diversas razones (económicas, familiares) muchos jóvenes no logran acceder a estudios técnicos o superiores, reduciendo sus oportunidades de contar con ingresos que les permita una mejor calidad de vida”, explicó.

En tanto, Fernández-Concha calificó al proyecto Hope como “un modelo muy replicable” para otras instituciones o empresas que quieran ayudar a los jóvenes ninis y apuntó que los resultados causan gran satisfacción. “Es volverles a decirles: Tú puedes”, sostuvo.

Gracias a las coordinaciones de Prisma con entidades como el Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), las Cámaras de Comercio, y Gobiernos Regionales, el proyecto Hope se hizo posible.

Incluso se logró que diferentes jóvenes puedan tener certificados del Grupo Romero, Fundación Telefónica y CISCO, gracias a los cursos asincrónicos que han llevado en la Plataforma del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Como una siguiente fase, se promoverá la inserción laboral de los capacitados. Así también, importantes empresas recibirán a un grupo de jóvenes del programa para que realicen pasantías pagadas por cinco meses, en el marco de una alianza de cooperación entre PRISMA y la empresa privada.

“Estamos seguros, les van a brindar una experiencia valiosa y les abrirán puertas a futuros trabajos a tiempo completo. Nos entusiasma saber que más empresas muestran interés en contar con nuestros jóvenes Hope”, manifestó Danis Webb.

Jóvenes con esperanza

Pilar Díaz Bautista es una de las egresadas del programa Hope. Ella destacó haber sido capacitada en el manejo de emociones para enfrentarse al mercado laboral. “Nos ha dado herramientas para que podamos encontrar un buen trabajo y estar aptos para trabajar en cualquier empresa”, enfatizó.

El programa Hope además ha sido inclusivo, puesto que ha capacitado a jóvenes extranjeros y con discapacidad. Ese es el caso de Sebastián Rivadeneyra León, quien tiene discapacidad física, lo cual no le ha impedido aprovechar esta oportunidad. “Hemos llevado cursos de diseño y edición pero el que más me gustó fue el de inglés, que me ayudará a desenvolverme mejor en el ámbito laboral”, destacó Sebastián.

“Después de esta experiencia me veo más motivada, con más ganas de seguir aprendiendo y de luchar por mis sueños”, expresó Angely Díaz, una joven venezolana que se mostró agradecida con el proyecto.

Hope también llegó a jóvenes de varias regiones del Perú. Entre ellos está Alejandro López Villalobos, del Cusco, que sabe que los conocimientos obtenidos le servirán para el futuro. “Después de esta experiencia, siento que tendré muchas oportunidades. Por ello, pienso poner a prueba todo lo aprendido para competir en el duro mundo del trabajo”, destacó.

En tanto, Gonzalo López, de Loreto, quien estuvo a punto de abandonar el programa Hope, contó que sus profesores lo apoyaron para seguir en carrera. “Lo que más destaco de esta capacitación es el acompañamiento emocional que tuvimos de los docentes, quienes nos orientaron y nos motivaron a seguir en el proyecto Hope”, comentó.

En Ucayali, la estudiante Bella Durán Vela aprovechó los aprendizajes de tecnología, los cuales considera muy necesarios para ingresar en el competitivo mercado actual. “Nos brindaron herramientas digitales y llevamos cursos de habilidades blandas para mejorar nuestra personalidad”, manifestó Bella.

De igual manera, Ana Navarro Zapata, de Piura, se considera una de las afortunadas, pues llevaba meses tratando de conseguir empleo, pero no contaba con los conocimientos suficientes ni el dinero para estudiar.

“Hope nos dio la oportunidad de capacitarnos gratuitamente para optar por un puesto de trabajo. Nos han preparado profesionalmente y, además, nos enseñaron a ser más resilientes ante cualquier situación que se me presente”, manifestó Ana.

Lo hicieron posible

La Embajada de Estados Unidos en Perú continuamente promueve, junto con aliados y socios en el sector público, privado y sociedad civil, programas de desarrollo para jóvenes en temas de emprendimiento, educación, arte y programas de intercambio que buscan brindar a jóvenes peruanos oportunidades para un futuro mejor.

Prisma es una organización que cuenta con más de 35 años de experiencia desarrollando proyectos educativos en Perú, América Latina y África, en coordinación con gobiernos centrales, regionales y locales, sociedad civil, instituciones académicas y empresas privadas, en beneficio de jóvenes de escasos recursos económicos.

Actualmente, está implementando un programa en los colegios de la región Piura para la reinserción escolar. De esta manera, buscan reforzar a los jóvenes pero desde el colegio inicial, desde el paso a primaria y luego a secundaria, para que esos procesos de cambio se vean fortalecidos y se les den las habilidades y capacidades que les permita amoldarse a un proceso educativo y evitar más ninis en el país.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué significa estar "completamente" vacunado?