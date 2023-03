El alcalde de Chucuito pidió a la población que protesta "calma y sabiduría". | Fuente: RPP

Las protestas en la ciudad de Juli, en la provincia de Chucuito (región de Puno), dejan este sábado al menos siete heridos a raíz de los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional y el Ejército.



La Red de Salud Chucuito informó que uno de los lesionados, identificado como Pastor Calamullo Ticona (48), presenta herida en el brazo derecho por proyectil de arma de fuego (PAF), mientras que otros dos, entre ellos un menor de 13 años, resultaron afectados por intoxicación por gas lacrimógena.



Los cuatros restantes vienen siendo atendidos también en el Hospital Rafael Ortiz Ravines por heridas contusas en diversas partes del cuerpo.



En un comunicado, la red agregó que el personal de los 51 establecimientos de salud y el hospital de Juli se encuentran en "alerta máxima" para brindar atención oportuna a los pobladores de esa región.



Queman comisaría





Por otro lado, fuentes policiales a RPP Noticias denunciaron que un grupo de vándalos quemó la comisaría de la ciudad de Juli.

Este sábado se han reportado movilizaciones en varios distritos de Lima con delegaciones de manifestantes de Puno, que han llegado a la capital para demandar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales, así como la convocatoria a un referéndum sobre asamblea constituyente para elaborar una nueva Constitución.



De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde diciembre pasado empezaron las protestas después del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, desencadenando la muerte de 60 personas. Además, se han reportado 1 301 heridos.

Pide a las fuerzas militares y policiales "no utilizar armas de fuego"

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, Víctor Raúl Anchapuri Zapata, pidió al Gobierno y a las fuerzas militares y policiales "no utilizar armas de fuego u otros objetos que puedan herir a la población que se encuentra en pie de lucha", durante las manifestaciones en la ciudad de Juli.



"En mi calidad de alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, ante la crisis social que vivimos, me dirijo al Gobierno central, ministros, Ejército del Perú y a la Policía Nacional del Perú a no reprimir a mi pueblo, distrito de Juli, provincia de Chucuito, región Puno, a no utilizar armas de fuego u otros objetos que puedan herir a la población que se encuentra en pie de lucha", señaló en un comunicado.

"A mi pueblo pido calma y sabiduría en estos momentos de angustia y dolor, encomedar a Dios Padre Jehová proteja a mi pueblo", añadió el burgomastre en la misiva.