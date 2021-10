Según la mujer, el incidente ocurrió cuando ella grababa una reunión por supuesta invasión de terrenos en el sector de Kara Phajla del centro poblado de Uros. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Blas Condori

La periodista de Puno, Marleni Paredes, denunció que fue presuntamente agredida físicamente por el jefe de los ronderos de la comunidad de Chulluni, César Mamani Pacompia.

Según la mujer, el incidente ocurrió cuando ella grababa una reunión por supuesta invasión de terrenos en el sector de Kara Phajla del centro poblado de Uros Chuluni, ciudad de Puno.

“Yo investigo casos de invasión en la comunidad de Uros Chulluni. Semanas antes, yo me presenté, me acredité como periodista en una reunión que convocó el alcalde, el juez de paz, el presidente de la comunidad y los ronderos. Ellos sabían que era periodista. Recientemente el pasado 9 de octubre convocaron a otra reunión y me constituyo. No querían que haga ninguna grabación y yo acepté”, contó.

Luego, narró que en la reunión ella se "dio cuenta" de que las autoridades se "parcializaban" con los presuntos invasores, porque no "presentaban" ninguna documentación que justifique su "presencia legal" en los terrenos.

Esto originó que la reunión sea cerrada y la zona fuera acordonada diez metros por parte de los ronderos. La periodista dijo que, entonces, notó que "personas extrañas" ingresaban a este espacio y pidió explicaciones. Fue cuando se generó la presunta agresión por parte de Mamani.

“Le dije textualmente que ponga orden. Me empezó a responder 'yo soy la autoridad', 'es mi gente', 'si quieres, te hago tiras y no pasa nada'. Me quedé pasmada y me golpeó en el pecho y me chicoteó. No entiendo porque actuó de esa manera”, agregó.

Marleni Paredes contó que fue auxiliada por su hermano y que, cuando le reclamó al rondero, este se escondió en el lugar donde se encontraban las autoridades.

“Yo quise tomarle una foto, pero vino una rondera y me arrancha el celular. Pero vino otra persona y le quitó mi celular. Se salió de control un poco y le reclamaron a él por qué me agredió”, anotó.

La supuesta agraviada ya denunció el hecho y también ha sido comunicado el juez de paz para la notificación y captura del presunto agresor. Pero hasta el momento, según la periodista, no ha sido ubicado.

