¿Qué debe hacer una empresa de agua ante un desastre que provoque el corte del servicio?

A propósito de los recientes huaicos y lluvias intensas en diversas regiones, Fernando Chiock, especialista en Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático de la Sunass, indicó que en nuestro país aún persiste el problema de la construcción de infraestructura en zonas de riesgo. Esto pese a que se sabe que el Perú es propenso a eventos climáticos y no climáticos. "Uno de los principales problemas es que al momento de hacer nuestra planificación del desarrollo de las ciudades, de la construcción de infraestructura, muchas veces no tomamos en cuenta la posible ocurrencia de estas situaciones. Construimos infraestuctura que termina siendo vulnerable, construimos infraestructura en lugares donde no deberíamos, con características que no son las adecuadas", explicó.