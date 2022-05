Aumentan casos de hepatitis infantil de causa desconocida | Fuente: Foto referencial: Andina / Video: RPP Noticias

El doctor César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), informó que, por el momento, en el Perú no se han reportado casos de hepatitis aguda en niños o adolescentes; sin embargo, precisó que el sistema de vigilancia, a través de una alerta emitida recientemente, está atenta a identificar posibles casos.

En entrevista con RPP, el vocero del Minsa explicó que se trata de una enfermedad que todavía no tiene una causa conocida y que, generalmente, se caracteriza por presentar ictericia (coloración amarillenta de la piel y las mucosas), dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre, en algunos casos, además de síntomas respiratorios en pocos pacientes.

"Por lo general es un cuadro clínico similar a otras hepatitis. El tema principal es que no sabemos hasta ahora qué cosa lo causa. Se han propuesto diferentes hipótesis, pero todavía están en investigación. Cuando se produce este tipo de casos en los cuales no se conoce (la causa) se empieza a estudiar la exposición de alimentos, otros virus, contaminantes", explicó.

"Hasta ahora lo que se ha encontrado es si está relacionada a un adenovirus, pero todavía eso no es confirmado. Se ha visto que cuando ha habido un incremento de este adenovirus, se han presentado estos casos, pero todavía no es (confirmado). Se están evaluando alimentos, algunos contaminantes, pero todavía no hay una causa conocida", agregó.

El especialista comentó que, si bien por el momento no se han reportado casos en el Perú, la preocupación se debe a que, a nivel internacional, el pasado 5 de abril, Inglaterra emitió una alerta de esta hepatitis viral de origen desconocido, mientras que semanas después, el 15 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta mundial.

"Más de 20 países han empezado a reportar casos, incluyendo Estados Unidos y Argentina, que ha reportado un caso que está en investigación. Entonces, en base a eso, se ha dado una alerta mundial y también aquí en el país para poder estar atentos a si es que se presentan algunos casos y poder realizar la investigación respectiva", apuntó.

Minsa emite alerta epidemiológica

El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió una alerta epidemiológica sobre hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños, con el fin de prevenir a los profesionales de la salud de los establecimientos públicos y privados a nivel nacional.

Esto luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertara y comunicara sobre estos casos. En un comunicado, la cartera explicó que el pasado 5 de abril de 2022 el Reino Unido informó a través de los canales de notificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la OMS un aumento de casos de hepatitis aguda grave de etiología desconocida.



"Las características de los casos afectados oscilan entre el mes de nacido y los 16 años, y en la mayoría de los casos no presentan fiebre, y en ninguno de ellos se han detectado los virus asociados a estas dolencias (hepatitis A, B, C, D y E), según la organización sanitaria", detalló.



El Minsa precisó que hasta el 3 de mayo de 2022 se han reportado más de 200 casos en 20 países. La gran mayoría de ellos se encuentran en el Reino Unido, que fue el primer país en notificar a la Organización Mundial de la Salud.



"En las Américas, se han registrado casos en los Estados Unidos, mientras que en nuestro país no se han reportado aún, por ello se recomienda a los países de la región monitorear la situación. Por ahora, la OPS/OMS está proporcionando información a las naciones sobre criterios y definiciones para ayudar en el seguimiento", refirió.

