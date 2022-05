Hepatitis infantil: ¿Qué deben hacer los padres frente a los casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños?

En entrevista para "RPP Salud", programa de YouTube de RPP Noticias, el doctor Gustavo Rivara, médico pediatra, explicó que la hepatitis, un término que refiere a una inflamación del hígado por diferentes causas, entre ellas infecciosas como las que desarrollan A, B, C,D, las más conocidas por los padres.

“En este caso que hablamos de niños con hepatitis severa, que llega incluso a la necesidad de un trasplante hepático, no tienen una causa precisa. El 10% de los casos en niños van a requerir un trasplante hepático”, comenta.

El doctor Rivara agrega que estos casos de hepatitis que se han reportado desde octubre del 2021 en Alabama, donde se registraron los primeros casos, tuvieron luego un brote fuerte en el Reino Unido.

“En el Reino Unido tuvieron más de 90 casos, luego se han tenido casos reportados en diferentes países europeos e incluso han llegado casos a Argentina, donde se ha reportado un caso”, menciona en conversación para "RPP Salud".





El médico pediatra diferencia que cuando se habla de una hepatitis viral en general, los niños pueden presentar dolor abdominal, diarrea, malestar general, inapetencia, el color amarillo clásico se va a presentar cuando la hepatitis esté más avanzada.

“Es un cuadro general inespecífico que puede acompañar los tipos de hepatitis viral. En este caso de hepatitis que se viene registrando en el mundo, si bien no se ha aislado el virus, pero sí en un porcentaje importante (más de 44 niños) se ha aislado un adenovirus, que no suele producir compromiso del hígado, sin embargo, hay diferentes tipos de este adenovirus y el tipo F41 es el que sí podría afectar el hígado y es el que se ha identificado en los niños con hepatitis de causa desconocida. Probablemente sea la causa, pero no se ha reportado específicamente”, menciona.

Como se conoce, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió alerta epidemiológica sobre hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños, con el fin de prevenir a los profesionales de la salud de los establecimientos públicos y privados a nivel nacional. Esto luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertara y comunicara sobre estos casos.

