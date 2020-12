Una nueva ley será creada por el Parlamento en aproximadamente 15 días. | Fuente: RPP

El pasado viernes, tras días de protestas al norte y sur del país que dejaron al menos un muerto, el pleno del Congreso de la República aprobó derogar la Ley de Promoción Agraria. ¿En qué situación deja esto a los trabajadores antes de que Congreso elabore una nueva ley?

Jorge Toyama, experto en derecho laboral, explica que la derogación afecta principalmente en la diferencia de la forma de pago a los trabajadores agrarios. Mientras que las gratificaciones y la CTS se calculaban bajo el día laborado (39 soles aproximadamente), ahora el sistema de contratación se encuentra en una suerte de “limbo”.

“A partir de hoy día, en el régimen general, el trabajador dejaría de recibir esos 8 soles y la CTS recibiría en mayo. Las empresas formales van a mantener el monto en su gran mayoría, los 39 soles, ya sea dando adelantos, ya sea dando un bono, para no afectar la liquidez, que son los 39 soles como mínimo. Ese es el lado formal de la gran mayoría de empresas grandes.”, detalla.

En cuanto al sector informal y las pequeñas chacras, Toyama explica que la economía “es casi de subsistencia” y que los 39 soles no se cumplen, pues en muchos casos el trabajador agrario recibe un monto menor por su jornada de trabajo diaria.

“Una ley no va a solucionar la formalidad ni es causa de la formalidad. La derogatoria de ley ha creado problemas operativos de todo. Lo peor de todo es que en este momento estamos en un limbo. Una ley no puede formalizar o informalizar. La realidad es lo que manda y no puede ser impuesta por una ley”, dice.

