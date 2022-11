Quinta ola de la pandemia ya inició y duraría "alrededor de uno o dos meses", según asociación de intensivistas

Ya inició la quinta ola de COVID-19, dice especialista. | Fuente: Andina

Carlos Lescano Alva, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, confirmó en Ampliación de Noticias de RPP que, por los datos recabados, ya inició una quinta ola de la COVID-19 en el Perú.

"Ha aumentado la cantidad de casos. El porcentaje de positividad ha rebasado el 5 %, ya estamos en el inicio a la quinta ola", expresó.

"Por la evidencia de la cuarta ola, estamos hablando de alrededor de uno o dos meses (de duración de la quinta ola), por la velocidad de incremeto de contagios. Estamos hablando del inicio de la quinta ola a final de octubre", dijo al respecto.

Sin embargo, recalcó que los casos de hospitalizaciones son muy pocos y quienes ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) llegan por otros motivos.

"En las hospitalizaciones el incremento es todavía muy pequeño. En cuidados intensivos prácticamente son casos aislados. Tenemos pacientes con prueba positiva de COVID, pero están en UCI por otra razón. Tengo un reporte el día de hoy de un paciente en Moquegua que está en UCI por un problema respiratorio, pero es un paciente mayor de edad que tiene enfermedades que lo predisponen", acotó.

¿Mascarilla obligatoria?

El especialista consideró que no usar mascarillas en lugares aglomerados permite la propagación rápida de la COVID-19, pero destacó que esto no es solo responsabilidad de las autoridades sino de las mismas personas.

"Todavía tenemos la presencia del coronavirus en el mundo y en el país también. No usar mascarillas en lugares cerrados, en donde hay aglomeración de gente va a favorecer a que se incrementen las cifras", señaló.

"Este no es solo un tema de responsabilidad de las autoridades sino de responsabilidad personal y familiar. Quienes son personas vulnerables, no deberían exponerse ni verse expuestos por el entorno familiar, al contagio. Es decir, no deberían acudir a lugares donde no se tenga las medidas de bioseguridad para reducir al máximo el contagio y la familia que vive con ellos tampoco debería ser un elemento que lleve el virus a la casa y exponga a las personas vulnerables", anotó Lescano Alva.