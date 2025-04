Sonia Delgado, removida directora de la Digemid, dice que el ministro de Salud debe renunciar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Horas después de que el ministro de Salud, César Vásquez, anunciara en el Congreso a un nuevo titular de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Sonia Delgado, removida de ese cargo a un solo día de su nombramiento, dijo a RPP Noticias que el titular del Minsa debería renunciar por el caso del lote de suero fisiológico defectuoso de Medifarma que provocó la muerte de al menos cuatro personas.

"Yo pienso, y es más se lo he comentado muy amable, que se tiene que asumir la solución en este momento. Y eso es responsabilidad de él. Apenas se solucione el tema del desabastecimiento del suero fisiológico tiene que renunciar. Se lo ha dicho amablemente", declaró en La Rotativa del Aire.

Previo a esa respuesta, Sonia Delgado sostuvo que existe una responsabilidad política debido a las muertes por el suero fisiológico y por ello Vásquez debería dar un paso al costado.

"Será su decisión. El comentario fue mío, pero lo que se tiene que ahora es solucionar esta crisis y ya lo está haciendo y me consta porque está trabajando y solucionar esta que se ha generado de manera irresponsable", comentó.

"Mi posición [...] es de que el ministro debería solucionar el problema y no llegar a la censura", agregó ante la consulta de una posible interpelación al ministro César Vásquez desde el Congreso.

Señala que su salida es por "intereses comerciales"

Como se recuerda, el cuestionamiento de la desginación de Sonia Delgado al mando de la Digemid fue por un presunto "conflicto de intereses".

Un reportaje del portal Salud con Lupa reveló que dicha funcionaria es accionista de dos empresas farmacéuticas, Delpher SAC y Somefarm SAC, las cuales asesoran en temas regulatorios, como la obtención de registros sanitarios.

En la primera, sería dueña del 50 % de las acciones y, en la segunda, accionista minoritaria. Además fue militante de Alianza para el Progreso (APP), partido del que también es parte el actual ministro de Salud.

"Yo sí fui socia de estas dos empresas (Delpher SAC y Somefarm SAC), pero hace dos años no formo parte de esas empresas. Formar empresa no es delito, lo que sí es delito es la corrupción. No tengo [...] ninguna denuncia por temas de corrupción. No tengo nada que ver con estas empresas y Medifarma", argumentó Delgado en su defensa en La Rotativa del Aire.

Cuestionamiento a proyecto de ley 1061

En esa línea, Sonia Delgado sostuvo en RPP que su salida es por "intereses comerciales", en relación al proyecto de Ley n.° 1061/2021-CR, que promueve a la venta libre de medicamentos en establecimientos comerciales.

"Yo he sido Decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú y yo he luchado en relación al proyecto de Ley 1061 que permitiía la venta de medicamentos en bodegas. ¿Contra qué intereses estoy yendo? La respuesta es obvia, intereses comericales. Logramos sacar de la agenda del Pleno del Congreso este proyecto de ley", sostuvo en La Rotativa del Aire.

Ministro César Vásquez. | Fuente: Ministerio de Salud

En esa línea, se refirió al congresista Ernesto Bustamante y sus últimos proyectos de ley que, aseguró, busca "debilitar aún más la autoridad sanitaria" de la Digemid.

"El congresista Ernesto Bustamante, irresponsablemente, está promoviendo proyectos de ley para debilitar aún más la autoridad sanitaria nacional que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), y esta flexibilización de normas pone en riesgo la salud pública del país. Y lo que es peor que es miente de manera descarada diciendo que sus proyectos de ley han sido consensuados con los pacientes, con los colegios profesionales, con los técnicos cuando realmente nunca lo ha hecho. Me parece ilógico que varios congresistas apoyen su posición que no tiene nada que ver con aspectos técnicos", enfatizó Sonia Delgado.



Hay que mencionar que a principio del mes de marzo, los químicos farmacéuticos del sindicato de la Digemid del Ministerio de Salud expresaron su rechazo a un proyecto de ley presentado por Ernesto Bustamante. Sostuvieron que la propuesta legislativa permite la importación y comercialización de medicamentos sin cumplir los requisitos de registro sanitario.