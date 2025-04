Minsa anuncia decreto de urgencia para que hospitales puedan usar suero fisiológico no defectuoso de Medifarma y evitar desabastecimiento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Salud, César Vásquez, se presentó esta mañana ante la Comisión de Salud del Congreso para responder por las muertes acontecidas en clínicas privadas por el uso de unidades de suero fisiológico defectuoso del laboratorio Medifarma S.A., así como por las acciones de su sector para evitar el desabastecimiento de ese producto en establecimientos de salud públicos.

Como se sabe, el pasado 28 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), dispuso el cierre temporal de Medifarma ya que "no garantiza la seguridad, eficacia y calidad de los productos que elabora". Ese mismo día, el ministro Vásquez anunció que se había presentado una denuncia penal contra dicha empresa.

Además, ayer, lunes, el Minsa anunció que se había completado el retiro de todo el lote 2123624, reportado como defectuoso y que habría ocasionado hasta 4 muertes en clínicas de Lima, Cusco y La Libertad. No obstante, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, en diálogo con RPP, dijo que podría producirse un desabastecimiento de ese producto en los hospitales del Estado, ya que Medifarma es la principal proveedora en el sector público.

Al respecto, el titular del Minsa indicó en la Comisión de Salud que este martes se emitirá un decreto de urgencia para que los establecimientos de salud nacionales puedan utilizar las unidades de suero fisiológico de Medifarma que se compraron a fines del año pasado, de modo que no se produzca un desabastecimiento.

"Nosotros […] para adquirir estos y todos los productos farmacéuticos en CENARES […] volvemos a hacer control de calidad, no nos confiamos en los controles de calidad de las empresas […] Nosotros hemos hecho un nuevo control de calidad para comprar los más de 10 millones de frascos [del producto] que se compraron al término del año pasado para todo este año 2025. Por eso, esos frascos de la muerte no ingresaron al sector público y no están en nuestros hospitales", explicó.

"La solución, porque ahora la preocupación es, como esta empresa abastece al 85 % del sector público, nuestros hospitales se van a quedar sin cloruro, estamos tomando medidas. Hoy debe estar saliendo un decreto de urgencia que va a permitir, sin devolverle el registro sanitario a la empresa [...], se pueda usar esos lotes que están en nuestros hospitales y que han pasado doble control de calidad, y que nosotros aseguramos, al 100 %, que están en condiciones adecuadas de usar, porque la estrategia de ellos es generar una incertidumbre de desabastecimiento, retirar su producto para ponernos contra las cuerdas al gobierno y al Estado", agregó.

El ministro señaló que con este decreto también se busca "facilitar, acelerar los trámites para nuevos registros sanitarios y pueda abrirse el mercado para romper estos oligopolios que hacen mucho daño al país", y enfatizó que las unidades que se usarán en los hospitales son distintas a las del lote defectuoso.

"Todo ese lote está inmovilizado. Cuando me refiero a lo que está en los establecimientos de salud y a través del decreto de urgencia vamos a permitir que se puedan usar, no solo porque ya están pagados, con la conformidad y el doble estudio de calidad, tanto de la empresa como del Ministerio de Salud, entonces es otra cosa. Los frascos de ese mismo lote que todos estamos cuestionando todos han sido inmovilizados y no se está permitiendo su uso", enfatizó.

Fiscalía archivó denuncia contra Medifarma por presunta concertación de precios, según Vásquez

En otro momento de su exposición, el ministro de Salud indicó que, en julio del año pasado, su sector había denunciado a Medifarma y a otros 14 laboratorios del rubro por un caso de presunta concertación de precios en licitaciones públicas, lo cual habría ocurrido entre diciembre de 2006 y febrero de 2020. No obstante, indicó que la Fiscalía había archivado la denuncia.

"El laboratorio Medifarma, a quien por cierto nosotros hemos denunciado el 24 de julio del año pasado, y yo lo dije en presencia de los medios de comunicación, que junto a 14 laboratorios más formaban parte de una red criminal que yo llamé ‘la red de las medicinas’ y que estaban detrás de toda una campaña de desestabilización en mi contra, porque obviamente les era incómodo. Indecopi inició las investigaciones. Hoy, con mucha frustración, extraoficialmente me he informado que la Fiscalía ha archivado el caso", sostuvo.

"Nosotros hemos denunciado formalmente que esta empresa, junto a 14 más, concertaban precios, buscaban que, en las licitaciones que CENARES hacía, se paguen precios mayores a los del mercado, no se presentaban y quedaban desiertas. ¿Qué ganaban con esto? Que se retrasen las compras, y entonces, al ministro […] no le quede de otra que comprar directamente. Esas compras directas que hacen a través de los hospitales cuestan entre 3, 4 y hasta 5 veces más", señaló.

Asimismo, respecto a la responsabilidad de Medifarma en relación al lote de suero defectuoso, Vásquez indicó que no cumplieron con la normativa relacionada al control de calidad.

"Primero, hicieron mal la producción y, segundo, no cumplieron con la ley que les exige a ellos, como empresa, antes de sacar su producto al mercado, hacer un buen control de calidad y lo soltaron a los establecimientos de salud privados, aprovechando que estos establecimientos no hacen por su parte un control propio", explicó.

"A pesar de los errores del destiempo en que se informó, inmediatamente se sacó una comunicación interna para toda la red de farmacovigilancia y luego dos alertas sanitarias a la población. El día que se supo ya de los casos graves se sacó la alerta sanitaria, se fue al laboratorio, a la fábrica, se hizo la inspección y se concluyó con el cierre temporal de esa área de producción, y se concluyó que ha habido dos grandes […] actos, para mí, criminales", puntualizó