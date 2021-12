Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) | Fuente: Andina

El rector de la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI), Alfonso López Chau, dijo este jueves que de ninguna manera se debe retornar al pasado en la gestión de las universidades peruanas, pues retroceder en la reforma universitaria "sería hundir no solo a las universidades, sino quitarle la esperanza al país".

En diálogo con Ampliación de Noticias de RPP, dijo que la posición de la UNI "es decirle al Parlamento que no proceda la contrareforma", en alusión a los dos proyectos de ley aprobados en la Comisión de Educación del Congreso que debilitan el rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

López Chau indico que, aunque se pueden reconocer errores en la labor de la Sunedu, estos son mínimos. Entre sus críticas, señaló que su casa de estudios ha sido afectada en su autonomía en algunas decisiones, pero "en sustancia" no han perdido su capacidad de pronunciarse. "La autonomía no significa hacer lo que nos da la gana, cuando se hace algo debe ser supervisado", apuntó.

No obstante, planteo que debe cambiarse el sistema de la elección del jefe de la Sunedu, y que este no sea elegido por el Ministerio de Educación sino a través de "una elección votación universal directa y secreta" con la participación de los estudiantes en las universidades. "Un superintendente que surje de la votación universal no le quita independencia", argumentó.

Necesitamos escuchar al presidente

Respecto al resto de integrantes del Consejo Directivo de la Sunedu, consideró que debe continuar la elección meritocrática por concurso.

López Chau dijo que es necesaria una declaración del presidente de la República, Pedro Castillo, respecto a las iniciativas en el Congreso contra la reforma universitaria.

"Hace mal el presidente al guardar slilencio sobre la Sunedu. En este momento debemos decirle al presidente: necesitamos escucharlo", manifestó.

El pasado 10 de diciembre, la Comisión de Educación del Congreso aprobó dos proyectos de ley que interfieren en la labor de la Sunedu. Uno plantea que las universidades con licencia denegada dispongan de dos años más para adecuarse a los requisitos exigidos por Sunedu y otro dispone cambiar la forma en que se nombra al directorio de la superintendencia de educación superior y volver a un sistema similar al de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

