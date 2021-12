Reforma universitaria | Fuente: Andina

La Comisión de Educación del Congreso aprobó reciéntemente dos proyectos de ley sobre la reforma universitaria que originó el rechazo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y un comunicado de universidades privadas, públicas y católicas. El rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Carlos Garatea, y la rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), Patricia Campos, expresaron en Ampliación de Noticias sus opiniones sobre estas iniciativas legislativas.



"Es como promover una estafa"

El rector Carlos Garatea destacó que la reforma universitaria era unas las pocas reformas implementadas en el Perú que estaba dando buenos resultados. Sin embargo, afirmó que los dos proyectos de ley aprobados en la Comisión de Educación parlamentaria son un "peligro directo" y clara señal de un retroceso en la calidad de educativa.

"Cuando se habla de darles una segunda oportunidad (a las universidades no licenciadas) o darles un poco más de continuidad en el tiempo a estas universidades (no licenciadas), se está hablando en primer lugar, de universidades privadas que no cumplen con las condiciones mínimas de calidad que el Perú necesita.Y qué cosa es lo que se quiere hacer. Darle a los estudiantes que ya han pasado por estas universidades, sin condiciones mínimas, que regresen a esas aulas. Me parece que es como promover una estafa doblemente. Lo otro que está en riesgo es evidentemente el perder la necesidad de tener una institución como es la Sunedu, que regule y que vele, justamente de manera autónoma, por las condiciones de cumplimiento de lo que entendemos nosotros como aquello que la universidad peruana necesita para desarrollarse y para contribuir con el Perú", aseguró.

Carlos Garatea pidió al Pleno del Congreso rechazar estos dos dictámenes aprobados en la Comisión de Educación porque es "momento de tomar decisiones en serio" sobre el futuro de la educación universitaria en el país, cuando, afirmó, hubo un avance en la reforma universitaria en siete años.



"Mientras que se sigan promoviendo estándares bajos de calidad, mientras que se sigan pasando por agua tibia propuestas que nunca llevan a la práctica, mientras sigamos pasando por agua tibia bajos niveles de preparación en los docentes, mientras no tengamos y las universidades públicas no reciban el respaldo presupuestal que efectivamente necesitan para poder implementar las reformas que están en curso, mientras eso no se ponga en el eje de la discusión, entonces las universidades siempre serán en el futuro un barquito que está sujeto a los cambios del viento y siempre en peligro", dijo.

El rector de la PUCP consideró necesario saber qué piensa el Ministerio de Educación y el Poder Ejecutivo sobre la reforma universitaria. También sostuvo que falta oir al sistema universitario en su conjunto sobre este tema.



"Frente a la amenaza que estamos viviendo en este momento necesitamos saber qué piensa el ministro y también necesitamos saber la posición del Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo está en contra de la reforma universitaria, será lamentable y habrá que tomar las medidas que corresponden. Si está a favor, que colabore entonces con el desarrollo de la reforma", sostuvo.

"Avance de la mejora en la calidad"

La rectora Patricia Campos aclaró que las universidades privadas no están pidiendo autonomía universitaria porque ya la tienen y destacó que la reforma universitaria de estos últimos años logró un "avance de la mejora en la calidad de la educación superior" en el país.

"Nosotros estamos defendiendo la educación de calidad para nuestros jóvenes (...) Las universidades deben estar preparadas para ofrecer educación de calidad y las universidades públicas tienen que tener el respaldo del Estado", indicó. Agregó que el procode licenciamiento de la Sunedu ayudó a "avanzar mucho".

Patricia Campos reclamó que las universidades siempre han solicitado ser convocadas cuando se discute temas de educación superior ya sea en el Congreso o en organismos técnicos como la Sunedu, "que ya lo estuvo haciendo y ya lo está haciendo".

Además, la rectora de la USAT aclaró que las universidades privadas licenciadas ofrecen todas las condiciones y alternativas a alumnos que provienen de universidades no licenciadas para continuar con sus estudios.



"Tenemos una nota mínima, también les ofrecemos una tarifa mínima, no es que les vamos a ofrecer una tarifa pública porque felizmente nosotros tenemos un presupuesto que no nos lo da el Estado, es un presupuesto propio (...) ustedes tienen estas condiciones para pasar y hemos empezado a recibir a alumnos de universidades no licenciadas", dijo.



