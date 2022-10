Reniec activa las cuentas de más de 14 mil usuarios del Minsa para ingresar al Sinadef

El funcionario precisó que al hacer la revisión de la lista de 37 880 usuarios que el Ministerio de Salud remitió inicialmente al Reniec, se han visto en la necesidad de observar 23 473, ya que "había personal que no tenía correo electrónico, que su nombre no coincidía con su DNI, que no tenía DNI o que no era médico". Debido a esto, Reniec ha enviado al Minsa la lista de usuarios con errores para que lo revise nuevamente. "Ayer hemos dado la comunicación al Minsa, estamos a la espera de la respuesta, pero creo que todo esto va a ser parte de las investigaciones de cómo es que se llegó a producir estos certificados que certificaban falsamente fallecimientos que en realidad no habían ocurrido".