Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Reniec informó que copias de actas se pueden obtener en su web sin necesidad de ir a agencia

Los trámites para obtener copias de actas pueden realizarse en la web de Reniec.
Los trámites para obtener copias de actas pueden realizarse en la web de Reniec. | Fuente: Reniec
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Desde Reniec indicaron que las actas fueron digitalizadas con valor legal y pueden ser requeridas de forma virtual mediante su web www.reniec.gob.pe.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que las copias certificadas de nacimiento, matrimonio o defunción pueden ser obtenidas en menos de cinco minutos desde su página web (www.reniec.gob.pe), por lo que no es necesario acudir a sus agencias para obtener estos documentos.

Mediante un comunicado, desde el Reniec indicaron que su Dirección de Registros Civiles incorporó más de 28 millones de actas de 185 oficinas registrales de provincias, distritos y centros poblados del país.

Estas actas fueron digitalizadas con valor legal y pueden ser requeridas de forma virtual y presencial.

Para obtener las actas vía web, es necesario que el trámite se realice desde una computadora o laptop, si es posible conectada a una impresora. El solicitante debe ser mayor de edad y tener en cuenta las siguientes indicaciones.

Ingresar a www.reniec.gob.pe y luego a “Trámites y servicios: Todos los trámites

y servicios. En el buscador colocar “Solicitar copia certificada o partida Reniec”.

• Seleccionar la opción “Verifica acta/partida” e ingresar los datos del titular del

acta para comprobar si el documento se encuentra en la base del Reniec.

• Si aparece el mensaje “Acta ubicada en Reniec” realizará el pago de 10.30 soles

a través de la página web o el aplicativo móvil “págalo.pe” del Banco de la Nación

por el concepto “Copias certificadas de actas vía Internet”, código 02141 El pago

se realiza con el DNI del solicitante.

• La copia del acta de nacimiento de un menor de edad solo puede ser solicitada

por uno de los padres identificado con el DNI.

• La copia de acta de defunción se paga con el DNI del solicitante no del fallecido.

• Por último, imprimir el documento o descargarlo (PDF).

Trámites en otras entidades y oficinas de Reniec

Desde el Reniec indicaron que, si el acta no se encuentra aún en su sistema, es necesario solicitarla en el municipio donde se realizó el registro. En el caso de una inscripción en un consulado de Perú en el extranjero, se debe requerir en la Oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Señalaron también que se debe tener en consideración que las copias certificadas vía web son para uso nacional, mientras que para trámites ante el Ministerio de Relaciones Exteriores sí deben obtenerse en una agencia o un agente del Reniec.

Añadieron que con esta opción el ciudadano ahorrará tiempo y dinero y evitará la congestión de la atención en las oficinas del Reniec.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Reniec Actas

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA