Derrame de petróleo de Repsol | Fuente: Minam

Ricardo Bolt, geógrafo del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, conversó con RPP Noticias sobre el derrame de petróleo provocado por la refinería La Pampilla de Repsol, en el mar de Ventanilla.

“La población merece no solamente declaraciones sino informes claros. (...) no tenemos claro cuál fue la causa, de dónde salió el petróleo, cómo no se dieron cuenta”, indicó.

Asimismo, cuestionó que Repsol culpe del derrame de petróleo al oleaje anómalo, puesto que cuando presentaron la refinería La Pampilla aseguraron que podían soportar un oleaje de hasta 3 metros y medio.

“El tema del oleaje creo que queda desvirtuado cuando la propia empresa Repsol en el año 2019 saca una nota de prensa diciendo que instalará el primer terminal portuario monoboya del país en la refinería La Pampilla y dice que permitirá pasar petróleo con oleajes mayores o hasta de 3 metros y medio. Claramente, no hemos tenido un oleaje de 3 metros y medio”, apuntó.

“Me sorprende que esta empresa diga que no tiene la culpa y que hay esta inacción en el informar, en pasar informes. Me sorprende que solo haya declaraciones y no documentos. Dice que hay 700 personas recogiendo petróleo y 50 lanchas. Lo que necesitamos es ver fotos y saber cuánto petróleo se puede recoger al día”, aseveró.

Perú, país sin planificación

Bolt cuestionó que en nuestro país, pese a ser consumidor de petróleo y tener varias empresas que hagan este trabajo, no exista un plan de emergencias nacional para derrame de petróleo u otras sustancias químicas

“Hay para algunos casos concretos, como para un caso en la selva y otro en el norte, pero no tenemos un plan nacional para estos casos. ¿Por qué no hay una planificación?”, aseveró.

En esa línea, recalcó que “una parte del petróleo no se va a poder recoger”, debido a que este se está dispersando por el fondo del océano, contaminando y deteriorando los ecosistemas marinos.

“Hay una parte de este petróleo que va al fondo del océano. Deteriora la zonas de playas, pero hay una parte que está mar adentro, donde hacemos pesca, y luego está la zona profunda, y cambia completamente el ecosistema”, apuntó.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Cuáles son las nuevas restricciones por el avance de la variante Ómicron del coronavirus?