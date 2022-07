La rondas campesinas rechazaron acusaciones de secuestro y robo a equipo periodístico de América Televisión. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Central Única de Rondas Campesinas

La Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC) rechazó las acusaciones a su organización tras la denuncia por presunto secuestro y robo agravado a un equipo periodístico del programa Cuarto Poder, de América Televisión, en el distrito de Chadín, provincia de Chota, región Cajamarca.

Mediante un comunicado, la organización rechazó "que algunos medios de comunicación, de manera prejuciosa, hayan señalado a las rondas campesinas como secuestradoras y que estaríamos protegiendo al Gobierno". "Nosotros no dependemos de ningun Gobierno, somos autónomas al momento de tomar desiciones", aclaró.

También manifestó que la libertad de expresión "no es un derecho absoluto, si este afecta la dignidad o el honor de cualquier persona, obviamente que está transgrediendo un derecho fundamental". Asimismo, mencionó que, si las personas no quieren declarar, no deben ser acosadas.





Comunicado de la Central Única de Rondas Campesinas, a través del cual rechazan las acusaciones de secuestro del equipo periodístico de América Televisión. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Central Única de Rondas Campesinas

Rondas Campesinas: Citan a la Constitución



En el pronunciamiento, las rondas campesinas citaron el artículo 149 de la Constitución y la ley 29708 para indicar que "no cometen el delito de secuestro". Señalaron que los periodistas que realicen labores de investigación en zona de base ronderil, deberán pedir permiso a sus autoridades. Además, comentaron que, en las próximas horas, la CUNARC dará más detalles sobre la investigación para esclarecer los hechos sucedidos.

Si bien en su comunicado, las rondas campesinas deslindan de Pedro Castillo, sí acusan a los medios de ser "voceros de grupos de poder económico y político" e "incitar un golpe de Estado".

Rondas Campesonas: Denuncia por secuestro en Chadín

Un equipo periodístico del programa Cuarto Poder, de América Televisión, denunció un presunto secuestro por parte de las rondas campesinas de La Palma, en Chadín (Chota) el miércoles 06 de julio. Según los periodistas, los ronderos los obligaron a leer un comunicado a favor de los ronderos, en la emisión de la señal nacional.

