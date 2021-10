Julia Anco Anagui, agricultora de 57 años, quien se dedica a la siembra de papa, quien dio su testimonio en quechua para todo el país. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Mariano Calvera

RPP Noticias continúa en la localidad de Corani, provincia de Carabaya, en la región Puno, como parte de la cobertura "Te escuchamos Perú". Mariano Calvera, enviado especial a la zona llegó esta vez al centro poblado de Isivilla, a media hora del centro de Corani, para contar cómo se desarrolla la actividad agrícola.

En el lugar conversó con Julia Anco Anagui, agricultora de 57 años, quien se dedica a la siembra de papa y dio su testimonio en quechua que luego fue traducido por RPP Noticias.

“Vivo en una lomada, en un lugar seco donde no hay agua, no hay para consumir, no hay para nuestros animales, no hay para regar las chacras, no hay nada acá, todo está seco. No hay agua, no hay lluvia, no hay nada. Sembramos productos, no valen para nada, sembramos, pero no cosechamos bien. A veces no cosechamos cuando hay helada. No hay vida en este pueblo, en un lugar seco estamos", contó.

Desde su vivienda hecha de adobe e ichu, ubicada a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, y con dimensiones de dos por tres metros, Anco Anagui pidió apoyo del gobierno para la educación.. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Mariano Calvera

Desde su vivienda hecha de adobe e ichu, ubicada a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, y con dimensiones de dos por tres metros que incluyen un almacén para guardar los alimentos que cosecha, Anco Anagui pidió apoyo del gobierno para la educación.

“Necesitamos que el gobierno nos apoye. Tristes nos encontramos. Nuestros hijos no están asistiendo al colegio. (Es) Como nuestros abuelos, antiguos, que no sabían leer (por la falta de educación). Así están nuestros hijos”, agregó.

La señora Julia detalló, además, cuánto gana por la venta de papa y lana de alpaca, para mantener a su familia.

“Yo gano al año apenas 500 o 600 soles. Eso ganamos vendiendo nuestras morayas, no ganamos mucho. Algunos tenemos 20 o 30 animalitos. Vendemos un quintal de lana de oveja a cien soles mensuales. Los hijos también nos piden para su zapato, para su ropa. A la chacra vamos a las tres de la mañana, nuestras comidas se enfrían en la chacra y así comemos frío. Por eso solo comemos coca, mayormente. Comiendo coca, no más, regresamos a la casa”, anotó.



“Vivo en una lomada, en un lugar seco donde no hay agua, no hay para consumir, no hay para nuestros animales, no hay para regar las chacras, no hay nada acá, todo está seco", contó Julia Anco. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Mariano Calvera

También contó que sus crías de ganado mueren por la falta de agua y por las bajas temperaturas.

“No ganamos mucho, no tenemos mucho, poquitito, para nada nos alcanza. Hay años que no cosechamos nada cuando no llueve, o nuestras ovejas también abortan demasiado. Nuestros animales no tienen de dónde tomar agua- No hay nada, ni pasto, en un lugar frío vivimos, no hay árboles, no hay nada. Por eso pedimos apoyo, cobertizo, a las autoridades. Si pusiéramos cobertizos a las crías de nuestras pacochas, (ellas) vivirían. Mucho llueve a veces, se nubla y llueve total. Queremos agua, queremos desagüe”, finalizó.

También contó que sus crías de ganado mueren por la falta de agua y por las bajas temperaturas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Mariano Calvera

El alcalde del centro pobaldo, Guillermo Quispe, remarcó que la distancia para trasladar sus productos como papa y chuño en burros es de cuatro kilómetros y venden el producto por arrobas.

La autoridad solicitó ayuda al gobierno central con forrajes, cobertizos y viviendas calientes, que les permitan protegerse del intenso frío.

Escucha nuestros Podcast

En este podcast podrás encontrar ponencias, debates, análisis y también historias inspiradoras que cambian ciudades. Queremos Informar y concientizar sobre la situación actual del entorno en el que vivimos y la importancia de nuestra participación ciudadana como agentes de cambio para construir ciudades que mejoren nuestra calidad de vida.