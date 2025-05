Salud mental universitaria en alerta: testimonios que exponen una realidad preocupante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Me sentía muy cansada, lo único que quería decir es 'basta, ya no quiero nada'... pero la vida te sigue pidiendo responsabilidades. Pensaba que lo más fácil en ese momento es dejar de existir, decía 'si ya no existo, si ya no estoy, nadie se daría cuenta, todos estarían felices y mejor sin mí, de repente venden mis cosas'... Yo sé que es difícil, pero, aun así, se los digo: siempre va a haber alguien que te considere y siempre hay una razón por la cual se puede seguir".

Este es el relato de una joven universitaria de 21 años que intentó quitarse la vida hace dos años. Su familia atravesaba una crisis económica y falta de trabajo. A eso se le sumó la presión académica que sintió al descuidar los estudios.

"No salí sola de esto, hacerlo es bastante difícil. Estoy agradecida de que hubo una persona para mí que fue mi enamorado y que me animó y obligó a contarle a mis amigos cómo me sentía. Yo pensaba que si lo hacía se iban a burlar o que no les iba a interesar, pero sorprendentemente sí me aconsejaron y me apoyaron. A quienes estén pasando por algo así les doy un abrazo, los entiendo. Siempre es bueno hablarlo con alguien de confianza, contarlo no es demostrar que eres débil, sino que fuiste valiente para superar ese miedo", agrega en conversación con RPP Data.

No es la única. Entre enero y marzo de este año, 642 personas han intentado suicidarse en el Perú, indican reportes del Ministerio de Salud, y el 47 % de estos intentos ha venido por parte de adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años.

Muertes por suicidio suman 280 en lo que va del año

Lamentablemente, en muchos casos, la situación es irreversible. En lo que va del año, 280 personas se quitaron la vida, de acuerdo con cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Uno de estos casos ocurrió dentro de la Universidad César Vallejo. "La presión académica y los problemas económicos a los que se enfrentan los estudiantes los afectan cada vez más", cuenta Michel Sánchez, estudiante de quinto ciclo de esta institución.

"Uno se da cuenta cuando alguien está apagado o cuando ya no se le nota tan motivado como antes y más si es un compañero. Yo creo que puede ser por la presión de los trabajos, también hay problemas familiares, económicos y personales. Muchos tratamos de aguantar y decir el 'yo puedo', pero no siempre sabemos cómo manejar todo lo que sentimos, y yo creo que por eso es clave seguir hablando de la salud mental, no solo cuando pasa algo grave", señala.

Sin embargo, en muchos casos, es difícil identificar señales de alerta previas, advirtió Eldira Urbano, directora de Bienestar y Responsabilidad Social de la Universidad César Vallejo, quien fue consultada por RPP tras el caso del estudiante que se quitó la vida en abril dentro del campus universitario, un hecho que evidenció lo complejo que puede ser detectar a tiempo cuadros de depresión, incluso en entornos cercanos.

"Este jovencito era delegado de aula, se llevaba bien con todos sus amigos, era cordial, nunca se le vio triste o preocupado por algo, pero la depresión a veces es silenciosa. Por eso ahora toda la universidad, desde el personal de seguridad, de mantenimiento hasta los docentes, están alertas y reciben capacitaciones. Esto ha tenido un efecto en los estudiantes y se han incrementado las atenciones, por lo que ampliamos el horario de nuestro servicio pedagógico de 8 de la mañana a 10 y 40 de la noche, y hemos instalado más cámaras de seguridad", comenta la directora.

Entre marzo y abril de este año, también se reportó el fallecimiento de un profesor y un estudiante en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y la PUCP, respectivamente, hechos que habrían tenido que ver con la salud mental de ambas personas. RPP solicitó entrevistas a voceros de ambas universidades, pero desistieron. Tras presentarse ambos casos, se pronunciaron a través de comunicados institucionales.

Casos de bullying en universidades afectan salud mental

Por otro lado, los casos de bullying, violencia y hostigamiento también pueden ocasionar problemas de salud mental en las personas que son víctimas de estos actos. Así lo advierte Walter Alejos, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria La Molina.

"Esos temas están muy arraigados acá en la cultura molinera y a veces desencadena que las personas que sufren este tipo de violencia pasan episodios depresivos que los llevan a retirarse de la universidad por años, a estar mal académicamente. Esperamos que las autoridades comiencen a tomar acción a este tipo de atenciones de salud mental o mejoren los programas de forma más eficiente para los estudiantes", indica.

El estudiante agrega, además, que un hecho que los indignó fue que las autoridades universitarias no siguieron los protocolos ante un intento de suicidio que ocurrió el año pasado. "Hubo una compañera que [lo intentó] y cuando la llevaron al Centro Médico [que está dentro de la universidad] la respuesta de los que atendían fue 'bueno ya se desintoxicará sola, no se preocupen' nunca le dieron mayor atención o seguimiento por el tema de salud mental", menciona.

RPP entrevistó al defensor universitario y profesor de la Universidad Agraria La Molina, Jorge Vargas Morán, quien señaló que no tuvo conocimiento del caso y que asumió el cargo en agosto del 2024. A esto le agrega que los problemas de salud mental que enfrentan los estudiantes son también un reflejo de las dificultades que atraviesa el país, como la violencia en los hogares, la inseguridad ciudadana y las extorsiones.

"Se han incrementado los reportes ante la Defensoría Universitaria, pero algo que nos descorazona es que muchas veces, cuando damos un veredicto, las personas afectadas no necesariamente están de acuerdo y piden sanciones más drásticas. Nuestra intención no es castigar, sino que cese la actitud de agresión en el alumno que a veces puede ser inconsciente. El problema es que no hay mucha confianza de los estudiantes para acercarse y lo hacen cuando ya están en problemas académicos", menciona Vargas.

¿Qué acciones se han tomado?

A fines de abril, el Ministerio de Salud organizó una primera mesa de trabajo sobre salud mental junto a representantes de universidades, colegios profesionales y el Ministerio de Educación para abordar estos temas. En ella se advirtió sobre el aumento de intentos de suicidio y la escasez de profesionales de la salud mental, cuenta el médico psiquiatra Jeff Huarcaya, miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana.

"Cada uno de los representantes de las universidades señalaban que inclusive llegaban a acudir entre 5 a 6 estudiantes al día, refiriendo tener ideas de hacerse daño o ideas suicidas. El principal problema es el escaso personal con el que se cuenta. Somos menos de mil psiquiatras en todo el Perú, una cifra totalmente insuficiente para cubrir la necesidad de salud mental", refiere.

Desde la Universidad de Lima, también presente en esta reunión, coinciden en estas barreras, sobre todo al momento de derivar a los alumnos a atenciones más especializadas. "Una de las limitaciones tiene que ver con las leyes y los lineamientos que tenemos en las universidades. Cuando hacemos una detección de problema de salud mental no podemos obligar a un estudiante a asistir a una terapia psicológica, por eso los derivamos a los Centros de Salud Mental Comunitaria, por ejemplo", explica Sandy Garcés, psicóloga del área de Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Lima.

Sin embargo, la especialista advierte que, al momento de realizar estas derivaciones, la calidad de la atención no es la mejor. "Las atenciones son una vez al mes o [les dicen] después de dos meses te doy tu cita. Es un tema de salud pública que no se ha solucionado todavía en nuestro país", agrega.

Si consideras que estás atravesando por un momento difícil y necesitas ayuda profesional, o conoces a alguien que la requiera, puedes: Llamar a la Línea 113 opción 5 del Ministerio de Salud. Visitar el Centro de Salud Mental Comunitario más cercano a tu localidad en este link o contactar a un centro especializado en la prevención del suicidio.

Desde el Ministerio de Salud reconocen el déficit de profesionales de salud mental y aseguran que se trabajará con las universidades para mejorar la identificación y derivación de los casos.

"Se busca que se involucren no solamente los profesionales especializados en salud mental, sino también a profesores para que puedan hacer actividades de promoción y prevención en la salud. Por eso, se van a generar estas mesas de trabajo porque cuando las universidades generen [o actualicen] sus protocolos de salud mental, todo sea con la asistencia técnica del del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Educación", comenta Natalia Ascurra, médica psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Minsa.

También informó que se han establecido seis Centros de Salud Mental Comunitarios dentro de las universidades para mejorar la atención a los estudiantes que necesiten de este servicio.

