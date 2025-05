Cada mes se reportan más de 160 casos de bullying en los colegios públicos y privados a nivel nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada 2 de mayo se conmemora el Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar y las cifras oficiales revelan una tendencia preocupante en nuestro país: los reportes de acoso escolar en el Perú han aumentado un 25% en el 2025 a comparación del año pasado.

Entre enero y marzo de este año, el Ministerio de Educación registró 493 denuncias de bullying, frente a las 392 reportadas en el mismo periodo del 2024. Detrás de estos números, hay niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia en las aulas y que muchas veces no reciben la atención oportuna.

Según el sistema Síseve, al que accedió RPP Data, los tres tipos de violencia [física, psicológica y sexual] se han incrementado entre el 2024 y el 2025. En los tres primeros meses de este año se reportaron 254 casos de violencia física entre los alumnos de colegios públicos y privados; 160 casos de violencia psicológica y 79 denuncias por violencia sexual entre estudiantes. Cifras que superan a las reportadas en el 2024.

Padres de familia exigen mejorar protocolos y aumentar psicólogos

Las regiones con más casos de bullying reportados este año son Lima Metropolitana con 229; Arequipa, con 38; Lambayeque con 31 y Piura con 22 denuncias de acoso escolar.

Miriam Ramírez, vocera de la Asociación Nacional de Padres de Familia, cuenta a RPP Data que le preocupa mucho el aumento de estos casos, sobre todo porque están afectando el aprendizaje de sus hijos.

"Creo que todos que tenemos hijos, hijas, sobrinos, en algún momento, si no hemos visto un tema de bullying, lo hemos escuchado, y el colegio no hizo mucho. Sucede en lo urbano y en lo rural. Sabemos que hay mucho trabajo que hacer a nivel de infraestructura, pero [el Ministerio de Educación] no está poniendo atención en lo primordial: un niño que no tiene su autoestima fuerte, un niño que tiene problemas de salud mental o que es agredido... no va a aprender", señala.

En esa línea, comenta que se han acercado al Ministerio de Educación, incluso a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), pero las estrategias que se han propuesto no se han aterrizado.

"[El Minedu] tiene que prevenir, tiene que invertir en la tranquilidad de los estudiantes y poner todos sus esfuerzos, porque no basta. Ese sería mi pedido y mis ganas de querer, como todos, que esto por fin acabe. Que tengamos ciudadanos de bien en el futuro y que esta violencia que ven nuestros chicos ahora no lo vean como algo normal", espera.

Después de Lima, Arequipa es la segunda región con más casos de bullying reportados al Síseve y la mayoría de denuncias son por violencia psicológica. Rogelio Postigo, representante de la Asociación de Padres de Familia en esta región, advierte al Minedu que necesitan más psicólogos en los colegios porque no son suficientes para los casos que se reportan.

"Por ejemplo, el Colegio Independencia Americana tiene 1 300 estudiantes y solo una psicóloga para los 1300. Lo que nos duele es ver cómo el Estado no puede hacer un esfuerzo y poner psicólogos en un colegio, porque por la salud mental es que se ve este problema del bullying, tanto entre compañeros, de docentes a alumnos, o el mismo padre de familia también. Eso es lo que a nosotros nos preocupa sobremanera", comenta.

Violencia física entre estudiantes aumenta

No se trata únicamente de insultos o amenazas. Los más de 200 casos de violencia física reportados incluyen acciones como golpes, cortes, empujones o incluso fracturas entre escolares, y este tipo de violencia es el que más ha aumentado, apunta la exviceministra de Educación, Vanessa Toribio.

Para Toribio esto nos habla de un problema de la sociedad que se traslada a los más pequeños. "Es un nivel de violencia que se está agravando, porque ya no se queda solo en la palabra o en la amenaza, sino que también se vuelve física y muchas veces peligrosa. La escuela termina siendo un reflejo de la sociedad en la que se vive: discriminación por género, por raza, por apariencia física, machismo, racismo y formas de violencia que muchas veces se normalizan en la casa y que se llevan a la escuela, o que vemos en las redes sociales", sostiene.

Por su parte Miriam Ramírez, vocera de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anapef), expresa la preocupación por el aumento de delincuencia que también impacta a los estudiantes.

"Con el tema que los chicos ven extorsiones, sicariatos, que ni siquiera puedes ir a clases virtuales porque te cierran el colegio. Para nosotros, eso es otra pandemia del terror, y otra vez [las autoridades] cometen el mismo error. No se está centrando el objetivo en la salud mental", menciona.

RPP Data solicitó una entrevista con el Ministerio de Educación, pero hasta la publicación de este informe no obtuvo respuesta.

¿Qué hago si mi hijo es víctima de bullying o lo acusan de ser el agresor?

En el caso de los padres de familia, ¿cómo pueden identificar si su hijo está siendo víctima de acoso? El psicólogo educacional, Luis Basadre, explica que deben prestar atención cuando hay un cambio radical en la rutina del niño o niña.

Cambios de conducta

"Por ejemplo, si hay cosas que le gustaba hacer y las deja de hacer, se empieza a aislar, a encerrar en su cuarto, a comunicar menos de lo habitual o también cuando aparecen ciertos indicadores de somatización como dolores de cabeza, estomacales, que responden un poco a la experiencia de la que está siendo víctima en el colegio, y como no la cuenta, entonces el cuerpo lo expresa", menciona.

Baja en notas académicas

Otro de los factores a tomar en cuenta es el caso de las notas académicas. "Si ha tenido buenas notas, el rendimiento puede bajar o también puede ser que se refugie solamente en lo académico y abandonen todo lo que es su vida social", menciona Basadre.

Identificar si su hijo es el acosador

Así como hay que estar atentos al niño que está siendo víctima de acoso, también hay que estar atentos a si el menor no es un acosador. "Cuesta un poco más aceptar que de repente tu hijo está maltratando a un compañero o una compañera. ¿Cuáles son los indicadores a los que debemos estar alerta? Si llega a casa con cosas que no le pertenecen, que nosotros no les hemos comprado, si de repente es demasiado impulsivo, o si lo escuchamos burlarse constantemente de compañeros", advierte.

Estar abierto a lo que dice la escuela

Si un padre o madre de familia identifica que su hijo es víctima de acoso o es el acosador, debe "estar abierto a escuchar lo que la escuela me pueda decir respecto a su hijo si es que es el agresor. En el caso contrario, si es la víctima, deben buscar que le den a su hijo la seguridad de que va a ser escuchado, de que vale la pena denunciar lo que le está pasando porque va a haber una reacción", agrega el psicólogo educacional.

Profesores deben incorporar la sensibilización a diario

Desde el lado de los docentes, lo primordial es fomentar una cultura del cuidado y respeto entre pares, agrega Vanessa Toribio, experta en gestión educativa. "Se tiene que garantizar que, en el día a día, cuando el maestro está trabajando con sus estudiantes, se aborde constantemente el tema del cuidado por los demás, el respeto, los límites, las formas de resolver conflictos, la convivencia con habilidades socioemocionales. Justamente estos temas previenen las situaciones de bullying y ayuda muchísimo más trabajar desde la prevención", recomienda.