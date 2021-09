Salud y Educación: sectores que necesitan acelerar la digitalización de sus procesos y atenciones

El Gobierno debe iniciar un plan de transformación digital para todo el país, pues impactará positivamente en el mercado y mejora las expectativas de inversión. | Fuente: Andina

Nuestro país tiene un potencial importante de crecimiento en el sector de la transformación digital tanto en el ámbito privado como estatal, sin embargo, es importante atender las brechas de infraestructura que adolece el país, sobre todo, para conectar con las poblaciones más alejadas y vulnerables. Los sectores Salud y Educación tendrán el mayor impulso, según el presupuesto público para el siguiente año, y son estos los que tendrán que transformarse a la digitalización.

“Si no hay una infraestructura sólida con sistema de comunicaciones, redes y toda la parte de conectividad consolidada, es difícil impulsar la transformación digital. El Perú quiere ser un país digital, pero no llega el internet en los sitios más lejanos, entonces, sin infraestructura, sin conectividad sólida no existirá la base para levantar futuros proyectos”, destacó el gerente general de Italtel en Perú, William González.

La digitalización es uno de los temas cruciales para el Estado. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) están impulsando el plan de transformación digital para todo el país, una apuesta que impacta positivamente en el mercado y mejora las expectativas de inversión. Al respecto, Aldo Arciniega, gerente de Alianzas y Partnerships en Italtel Perú, proyectó un crecimiento del 150% de las ventas solo en proyectos públicos. Así mismo, destacó las oportunidades y prioridades que tiene la transformación digital en este sector.

“Las principales soluciones que demanda el Estado están destinadas a los sectores salud y educación para acelerar la digitalización de sus procesos y atenciones. Las intervenciones pasan por implementar u optimizar las infraestructura instalada y potenciar la conectividad. La pandemia ha confirmado la necesidad de atender estos sectores estratégicos para el desarrollo del país”, afirmó.

Brecha en la educación

En el plano educativo, la transformación digital democratiza el acceso de los estudiantes. Debido a ello existe la necesidad de regresar a clases, pues la infraestructura de conectividad a internet ha creado una brecha entre los educandos. Sin embargo, el retorno a la escuela aún no escapa del plano de conectividad, pues la clases serán semipresenciales. En esta línea va en línea, Fernando Bolaños, oficial de Educación en Perú de Unicef, opina que la educación virtual aún seguirá vigente.

"Cada escuela tiene una manera de organizarse. Lo que sí queda muy claro es que no vamos a regresar a los de antes. Vamos a regresar a grupos pequeños y es un tema voluntario. No todos tenemos las mismas necesidades y condiciones", explicó en el programa Así somos por RPP. Recalca que dicho regreso a clases será un sistema híbrido, por lo que aún hay que prestar atención a las clases virtuales.

Sobre Italtel

Italtel, compañía italiana de tecnología, es un referente en el sector de transformación digital e infraestructura de telecomunicación que, según estudios, proyecta un potencial de 1200 millones de dólares en inversiones.

Con una expectativa de crecimiento en sus ventas totales en un 45%, en comparación al 2020, Italtel ha recuperado posicionamiento en el sector privado producto, principalmente, por la creciente demanda de su servicio gestionado de soluciones integrales que involucra, de acuerdo a su gerente general, infraestructura, conectividad, seguridad en la red, administración de servicios, manejo de aplicaciones y automatización de procesos, a través de un acompañamiento permanente.