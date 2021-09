San Marcos ofrece un total de 6 873 vacantes para sus 66 carreras profesionales. | Fuente: Andina

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) desarrollará el 4, 5, 11 y 12 de septiembre su examen de admisión 2021 en la modalidad presencial luego de una serie de postergaciones debido a la pandemia de la COVID-19.

Un total de 26 630 postulantes acudirán a las cuatro fechas de la prueba para alcanzar una de las 6 873 vacantes de ingreso en 66 carreras profesionales que ofrece la Decana de América. La rectora de esta casa de estudios, Jeri Ramón Ruffner, y representantes de la Oficina de Admisión realizaron hoy una conferencia de prensa para dar detalles de los protocolos de bioseguridad.

En diálogo con RPP Noticias, la rectora recalcó que llevar a cabo el examen de manera presencial ha sido "un reto muy difícil, pero se tiene que cumplir porque los alumnos ya no pueden seguir esperando más tiempo, ellos vienen esperándolo un año".

La máxima autoridad universitaria invocó a la responsabilidad de los jóvenes para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad implementados, así como respetar los accesos, los horarios de ingreso, entre otros requerimientos.

Por otro lado, adelantó que en menos de un mes se realizará el examen de traslado externo de los estudiantes provenientes de universidades no licenciadas, así como el examen de ingreso para los primeros puestos el próximo mes de octubre.

Indicaciones para el examen de ingreso presencial

Estas son las indicaciones que los estudiantes deben cumplir rigurosamente:

Fechas del examen de admisión

Sábado 4 de setiembre rendirán la prueba los postulantes de las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión y de la Prueba Especial (traslado interno y externo, graduados, entre otros).

Domingo 5 de setiembre corresponde a los estudiantes de las áreas de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Sábado 11 de setiembre rendirán la prueba los del área de Ciencias de la Salud.

Domingo 12 de setiembre, darán el examen los del área de Ingenierías.

Horario de ingreso

Desde las 06:00 horas los postulantes ingresarán a la Ciudad Universitaria, respetando el horario de ingreso dispuesto por letra del apellido para evitar aglomeraciones:

De la A hasta la C ingresarán de 6:00 a 6:30 a.m.

De la D hasta la K lo harán de 6:30 a 7:00 a.m.

De la L hasta la P será de 7:00 a 7:30 a.m.

De la Q hasta la T ingresarán de 7:30 a 8:00 a.m.

De la U a la Z de 8:00 a 8:30 a.m.





Documentos a presentar

Los postulantes deben acudir con su DNI o partida de nacimiento, carné de postulante y declaración jurada de bioseguridad, así como el plano del campus universitario. Estos documentos podrán ser descargados en la página web oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA).

Para rendir la prueba

Solo debe llevarse lápiz, borrador, tajador y alcohol. Estos implementos deben estar dentro de una mica transparente.

Protocolos de bioseguridad

Los postulantes se deberán trasladar al lugar del examen con las medidas de protección de bioseguridad (de ser posible en movilidad particular y sin acompañantes).

Deberán tener puesto de manera obligatoria y en todo momento doble mascarilla y protector facial, así como un atomizador de alcohol que deberá portar desde su ingreso a la sede.

En coordinación con seguridad ciudadana y la Policía Nacional del Perú (PNP), se colocarán cercos perimétricos desde cuadras antes de llegar a las puertas del campus universitario o locales donde se desarrollará el examen, permitiendo el acceso solo a los postulantes y al personal acreditado.



Dentro del campus universitario

Se señalizarán las entradas y salidas al campus, zonas de evacuación, aulas y espacios prohibidos.

En las puertas de acceso habrá personal que medirá la temperatura con termómetro digital a los postulantes, quienes formarán filas internas con una distancia mínima de metro y medio para evitar la congestión exterior.

Se verificará el uso correcto de equipos de protección personal que cubra correctamente la nariz, boca y mentón, como la doble mascarilla que incluya una KN-95 y el protector facial.

Las aulas y espacios donde se rendirá el examen de admisión serán previamente desinfectados antes de recibir a los postulantes.

Las aulas estarán dispuestas para 20 postulantes, además la distancia entre las carpetas será de metro y medio, en frente, detrás y a los lados.

Una vez ubicados en sus asientos, los postulantes completarán una Ficha Clínico-Epidemiológica covid-19.

A la salida

Los postulantes deberán salir de sus aulas bajo la indicación del docente a cargo, manteniendo distancia entre ellos.

Deberán hacerse la higiene de manos antes de retirarse. La salida se realizará por las mismas puertas que se emplearon para el ingreso.