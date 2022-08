Mil escolares y 50 docentes del colegio La Inmaculada del distrito de Callería, en Ucayali, participaron del simulacro de vientos fuertes y lluvias torrenciales. Como parte de la actividad, se formaron brigadas de ayuda y los menores de edad realizaron círculos en zonas seguras. "Me pareció una experiencia un poco nueva para mí, ya que no se realiza con frecuencia este tipo de simulacros. Nos preparan mayormente para sismos o temblores mas no para estos vientos fuertes o lluvias torrenciales", dijo un alumno de quinto de secundaria.