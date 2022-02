Ante el avance de la delincuencia en el país, el presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), César Ortiz, consideró adecuado dotar de armas no letales a los miembros del Serenazgo. No obstante, precisó que es importante realizar pruebas psiquíatricas a los serenos que usen dicho armamento. "Estamos hablando de armas que podrían ser usadas contra el ciudadano, entonces la persona tiene que estar entrenada, capacitada, supervisada. O sea, se tiene que hacer un gran trabajo para que un grupo especial de serenos pueda usar este armamento no letal", dijo.