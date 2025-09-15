Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Seis proyectos fueron los ganadores de Héroes Urbanos, reto por una Lima Segura, en su segunda edición

Héroes Urbanos realizó su segunda edición para combatir la inseguridad en Lima
Héroes Urbanos realizó su segunda edición para combatir la inseguridad en Lima
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La iniciativa 'Héroes Urbanos: Reto por una Lima Segura' reconoce a colectivos ciudadanos que que permitan replantear la seguridad ciudadana como un esfuerzo compartido, articulando estrategias junto a autoridades locales y otros actores clave.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes se realizó la entrega de los premios de la segunda edición de 'Héroes Urbanos: Reto por una Lima Segura', una iniciativa que busca destacar y apoyar a colectivos ciudadanos que trabajan para mejorar nuestra ciudad.

Héroes Urbanos busca reconocer a aquellas iniciativas que permitan replantear la seguridad ciudadana como un esfuerzo compartido, articulando estrategias junto a autoridades locales y otros actores clave.

En esa oportunidad, la iniciativa se renovó con el lanzamiento de la 2.ª edición del Reto por una Lima Segura: una nueva oportunidad para identificar, acompañar y visibilizar el poder transformador de la ciudadanía organizada.

"Buscamos movilizar y fortalecer más iniciativas lideradas por jóvenes y líderes comunitarios comprometidos con la construcción de entornos más seguros, desde el cuidado, la creatividad y la acción colectiva", resalta este proyecto.

Natalia Delgado, presidenta de LimAcción, comentó que se revisaron más de 100 iniciativas relacionadas con la inseguridad ciudadana con la participación de más de 30 distritos en Lima.

"Hemos visto que en Lima existe mucha gente muy comprometida, realmente los limeños estamos comprometidos con nuestra seguridad y la de nuestra comunidad y eso es a lo que nosotros estamos llamando Héroes Urbanos", resaltó.

Actualidad
00:00 · 03:47

Por su parte, Paloma Roldán, de Ciudad Saludable, explicó que este año se premiaron proyectos en tres categorías: transformación de espacios públicos, creación de vínculos positivos para jóvenes y fortalecimiento de redes comunitarias.

En tanto, Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología, destacó que estas acciones están respaldadas por evidencia científica y representan soluciones reales a problemas urbanos.

'Héroes Urbanos: Reto por una Lima Segura', es una iniciativa impulsada por LimAcción, de la Asociación Frieda y Manuel Delgado Parker (AFMDP) y Mosaico Laboratorio Social en alianza con el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia y gestionado por
Kunan.

Entre los objetivos de Héroes Urbanos se encuentra identificar iniciativas ciudadanas que promueven la seguridad ciudadana y el
bienestar en Lima Metropolitana, promover un enfoque integral de seguridad ciudadana que contribuya activamente al bienestar físico, mental, emocional y social de la población y aportar al cumplimiento de las ODS al 2030 impulsando estas iniciativas con el objetivo de promover sociedades pacíficas, seguras e inclusivas.

Mirella Vázquez, CEO de Hermes.
Mirella Vázquez cuenta la importancia del desarrollo de iniciativas para combatir la inseguridad ciudadana tras la premiación de Héroes Urbanos.

Video recomendado
Tags
Héroes Urbanos inseguridad

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA