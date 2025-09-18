Trujillo: así operaban los acusados de integrar una banda que cambiaba tarjetas de crédito para estafar a adultos mayores, según la policía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Personal del Departamento Águila Negra de la Región Policial La Libertad capturó a cuatro sujetos acusados de integrar la banda delincuencial denominada “Los Tarjeteros de Jaén”, que se dedicaría a estafar a sus víctimas mediante la modalidad del “cambiazo” de tarjetas bancarias.

La intervención se realizó en horas de la noche dentro de una agencia bancaria, ubicada en el jirón Gamarra, donde los agentes sorprendieron a los individuos. Los detenidos fueron identificados como Henderson Quipe Guerrero, Nilbert Ezein Fernández, Marcos Carranza Gabonal y Daniel Pérez Lozada, todos naturales de Jaén.

¿Cómo actuarían los intervenidos?

Según informó la Policía, la modalidad empleada consistía en engañar principalmente a adultos mayores al momento de realizar operaciones en cajeros automáticos.

“En la mayoría de estos casos, este cambio de tarjetas lo han realizado a personas mayores, adultos mayores de la tercera edad que de una u otra forma han sido estimados, engañados y han podido realizarles el cambio de tarjetas”, explicó el coronel, Javier Arana, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus).

Durante la intervención se incautaron 31 tarjetas de diferentes entidades financieras, además de cuatro celulares con información de y un plano con la ubicación de agencias bancarias en Trujillo. “Estos cuatro teléfonos celulares tienen información de los trabajos que venían realizando en la diferencia bancaria de acá de la localidad”, detalló el oficial.

Asimismo, se conoció que tres de los detenidos cuentan con antecedentes en otras regiones del país. “Por ejemplo, Nilbert Ezein Fernández ya había sido capturado en Piura con tarjetas de crédito y débito. Henderson Quipe Guerrero también fue intervenido en Moyobamba con arma de fuego, drogas y tarjetas. Y Marcos Carranza, alias ‘Bicho’, fue detenido en Lima con la misma modalidad”, indicó la Policía.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los ciudadanos a colaborar con las investigaciones. “Instamos a las personas que hayan sido víctimas de esta modalidad de hurto agravado a que se apersonen para hacer su denuncia y de acuerdo a eso se proceda con la investigación”, exhortó el representante policial.