Los precios de los viajes interprovinciales por vía terrestre incrementaron en un 50%, a pocas horas de que inicie la inmovilización social obligatoria que decretó el Gobierno a nivel nacional del 1 al 4 de abril para frenar la segunda ola de la COVID-19.

Así lo pudo corroborar RPP Noticias en el terminal de Yerbateros, distrito de San Luis, donde decenas de personas buscan viajar a ciudades del centro del país para pasar la Semana Santa con sus familiares.

Por ejemplo, los pasajes a ciudades como Huancayo, Tarma y Satipo tienen un costo de entre 80 y 120 soles, cuando lo normal es que cuesten la mitad de esos precios.

Pasajeros afectados

Dicha situación perjudica a varias personas que buscan viajar antes de que inicie la cuarentena por diversos motivos, como el de la señora Rosa Tupiño, quien debe ir a Huancayo para estar con su madre que enfermó.

“Bastante elevado está (el precio), no es conveniente para nosotros. Si he venido con 45, estaba dentro de lo normal, pero ahora está 80 y con la tendencia que en la noche no sé cuánto vaya a costar”, sostuvo.

La demanda ha generado que incluso los mismos trabajadores de las empresas adviertan a los pasajeros que el tarifario de pasajes incrementará en las próximas horas, ante la proximidad del inicio de la inmovilización.

Aforo en buses

El incremento de costos podría estar relacionado a una de las disposiciones del Gobierno que indica que los buses que realicen viajes mayores a 5 horas solo puedan llevar el 50% del aforo de la unidad.

Para hacer cumplir esta disposición, personal de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutran) llegó hasta ese punto y realizó la verificación en cada uno de los buses.

