Lluvia de noviembre: activan alerta naranja en varias regiones del país por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad

Lluvia de noviembre. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad”, que golpearán varias regiones del país los primeros días de este mes.

En su página oficial, el organismo informó que estas precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) afectarán las regiones Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Pasco y Piura, entre el domingo 2 y el martes 4 de noviembre.

Según el ente estatal, estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

“Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además se espera lluvia dispersa y ligera hacia la costa norte”, refirió el Senamhi en su informe.

“Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m.s.n.m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m.s.n.m. de la sierra central”, agregó.



Pronósticos en el marco de la alerta naranja

El Senamhi informó que, para el domingo, 2 de noviembre, se esperan acumulados entre 14 mm/día y 23 mm/día en la sierra norte y valores entre los 11 mm/día y 15 mm/día en la sierra central.

En tanto, para el lunes, 3 de noviembre, se esperan acumulados entre 14 mm/día y 19 mm/día en la sierra norte y valores alrededor entre 11 mm/día y 15mm/día en la sierra central.

Finalmente, para el martes, 4 de noviembre, el Senamhi pronostica acumulados entre los 15 mm/día y 20 mm/día en la sierra norte y valores entre los 12 mm/día y 14 mm/día en la sierra central.

