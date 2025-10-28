Últimas Noticias
La Libertad: techo de comisaría de Tayabamba colapsa por intensas lluvias en Pataz

Redacción RPP

por Redacción RPP

Las fuertes lluvias han dejado la infraestructura policial en riesgo. Asimismo, las autoridades han reportado varias viviendas dañadas y familias damnificadas.

El techo de esta comisaría se encontraba sostenido con troncos de madera y carrizo.
El techo de la comisaría de Tayabamba, en la provincia de Pataz, colapsó debido a las intensas lluvias que se registran en las últimas horas en la zona, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad.

La evaluación del personal de Defensa Civil del municipio provincial determinó que toda la infraestructura de la dependencia policial se encuentra en riesgo de colapso, lo que ha comprometido una sala de recepción, la oficina principal y hasta dos dormitorios que eran utilizados por los agentes de la localidad.

El techo de esta comisaría se encontraba sostenido con troncos de madera y carrizo. Debajo de ello se extendía un cielorraso con varillas de metal que terminaron destruidos.

Otros daños en la zona

Asimismo, en el mismo distrito, se han reportado 12 viviendas con daños, 23 personas damnificadas y otras 16 afectadas por las lluvias que se registran en el sector.

Cabe destacar que, según el reporte del Senamhi, las precipitaciones continuarán en los próximos días.

La Libertad Pataz Comisaría de Tayabamba

