¡Hasta 15 grados bajo cero! En plena primavera, activan alerta en Lima y otras regiones por bajas temperaturas

En plena primavera -estación que debería caracterizarse por un clima templado-, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta amarilla por bajas temperaturas en Lima y otras regiones de la sierra peruana.

A través de su página oficial, el organismo informó que, desde este viernes, 31 de octubre, hasta el domingo, 2 de noviembre, “se prevé el descenso de la temperatura nocturna de ligera a moderada intensidad en la sierra”.

“Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna”, apuntó el ente estatal.

La alerta amarilla contempla las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.



¡Hasta 15 grados bajo cero!

El Senamhi informó que, para este viernes, 31 de octubre, se pronostica temperaturas mínimas alrededor de los 4 °C en zonas por encima de los 2500 m.s.n.m. en la sierra norte, cercanas a los -4 °C en localidades sobre los 3200 m.s.n.m. en la sierra centro y valores próximos a los -15 °C en zonas por encima de los 4000 m.s.n.m. en la sierra sur.

En tanto, para el sábado, 1 de noviembre, se prevén temperaturas mínimas alrededor de los 6 °C en zonas por encima de los 2500 m.s.n.m. en la sierra norte, cercanas a los -3 °C en localidades sobre los 3200 m.s.n.m. en la sierra centro y valores próximos a los -15 °C en zonas por encima de los 4000 m.s.n.m. en la sierra sur.

Finalmente, el domingo, 2 de noviembre, se prevén temperaturas mínimas cercanas a los -3 °C en localidades sobre los 3200 m.s.n.m. en la sierra centro y valores próximos a los -14 °C en zonas por encima de los 4000 m.s.n.m. en la sierra sur.

