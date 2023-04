Senamhi precisó que en zonas por encima de los 2800 m. s. n. m. se espera la ocurrencia de granizo de forma localizada. Foto: Cajamarca. | Fuente: Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que entre el domingo 30 de abril y el lunes 1 de mayo se presentarían precipitaciones (granizo y lluvia) de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y sierra norte.

De acuerdo con el Aviso Meterológico N° 095, se prevé que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h.

Además, Senamhi precisó que en zonas por encima de los 2800 m. s. n. m. se espera la ocurrencia de granizo de forma localizada.



Asimismo, el domingo 30 de abril se esperan acumulados de lluvia con valores sobre los 25 mm/día en la sierra norte. Mientras que se prevén registros por encima de los 40 mm/día en Tumbes y la costa de Piura.

#Aviso Entre el domingo 30 de abril y el lunes 01 de mayo, se presentarán precipitaciones (granizo y lluvia) de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y sierra norte. https://t.co/5SFJ4nM6Gk pic.twitter.com/FPUZYc3uju — Senamhi (@Senamhiperu) April 28, 2023

Incremento de vientos en la costa



Por otro lado, el Senamhi señaló que a partir del domingo 30 de abril hasta el martes 2 de mayo se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa de La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa. Este evento generará la disminución de bochorno.

Según el aviso metereológico N° 94, este incremento de viento podría generar, principalmente en la costa de Ica, el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Además, durante las primeras horas de la mañana en los distritos costeros, podría presentarse una eventual cobertura nubosa y niebla/neblina.



El domingo 30 de abril se prevén vientos con velocidades por encima de los 35 km/h en la costa de Ica, y próximos a los 33 km/h en el resto de la costa.

#Aviso A partir del domingo 30 de abril al martes 02 de mayo, se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa. Este evento generará la disminución de bochorno. https://t.co/9fr2OqHOcK pic.twitter.com/9cS6TWzD7B — Senamhi (@Senamhiperu) April 28, 2023

