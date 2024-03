El Anticiclón del Pacífico Sur se acerca a nuestro litoral, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el Anticiclón del Pacífico Sur, que trae vientos fríos de la Antártida, se estaría acercando a nuestro litoral.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo dijo que la eventual llegada de este fenómeno “favorecería la presencia de cobertura nubosa” en la costa central del país.

Estas condiciones se presentarían en “principalmente la semana próxima”, de acuerdo con el Senamhi.



#Infórmate Anticiclón del Pacífico Sur se acercaría paulatinamente a continente en los siguientes días, y favorecería la presencia de cobertura nubosa (niebla/neblina) a primeras horas de la mañana en distritos costeros, principalmente la semana próxima sobre la costa central. pic.twitter.com/WN8qcpaejQ — Senamhi (@Senamhiperu) March 8, 2024

Se acaba el verano

Esta mañana, en el segmento Observatorio del Clima de RPP, el experto en fenómenos naturales Patricio Valderrama pronosticó que las altas temperaturas propias del verano comienzan a llegar a su fin.

“El verano acaba exactamente en once días, nada más. El 19 de marzo a las 10:40 p.m. se termina el verano, y de ahí pasamos a la estación de otoño. No quiere decir que al día siguiente estará haciendo mucho frío. No. El descenso de la temperatura va a ser gradual, pero va a ser rápido”, sostuvo.

“Todo indica que para mediados de abril ya estemos con las temperaturas típicas de otoño que tampoco son muy frías, son frescas, pero ya necesitas una cobija para dormir, cerrar las ventanas, el ventilador funciona menos. Esas son las proyecciones”, añadió.