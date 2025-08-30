En pleno invierno, emiten alerta en diez regiones del Perú por intenso calor: ¡temperaturas bordearán los 40 grados!

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú, país de contrastes. Mientras Lima y Callao registraron ayer, viernes, el día más frío del año; otras regiones registran un marcado incremento de temperaturas.

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta naranja en varios departamentos del Perú, que registrarán temperaturas próximas a los 40 grados centígrados.

Se trata de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. En estas regiones, no solo habrá calor intenso, sino que se registrará un incremento de la radiación ultravioleta, advirtió el organismo.

“Se presentará el incremento de la temperatura diurna de ligera a moderada intensidad en la selva. Además, se espera el incremento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente hacia el mediodía, la ocurrencia de chubascos de forma aislada y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h”, se lee en el aviso publicado por el Senamhi.

La alerta naranja estará activa hasta este domingo, 31 de agosto, a las 23:59 horas.



Calor intenso en 10 regiones del Perú

Según el Senamhi, para este sábado, 30 de agosto, se prevén “temperaturas cercanas a los 38 °C en la selva norte, alrededor de los 36 °C en la selva centro, y valores superiores a los 34 °C en la selva sur”.

En tanto, para el domingo, 31 de agosto, se esperan “temperaturas cercanas a los 37 °C en la selva norte, alrededor de los 35 °C en la selva centro, y valores superiores a los 34 °C en la selva sur”.

