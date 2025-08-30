En pleno invierno, emiten alerta en diez regiones del Perú por intenso calor: ¡temperaturas bordearán los 40 grados!

El Senamhi advirtió que estas regiones no solo soportarán altas temperaturas, sino que se registrará un incremento de la radiación ultravioleta, “especialmente hacia el mediodía”.
Perú, país de contrastes. Mientras Lima y Callao registraron ayer, viernes, el día más frío del año; otras regiones registran un marcado incremento de temperaturas.
De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta naranja en varios departamentos del Perú, que registrarán temperaturas próximas a los 40 grados centígrados.
Se trata de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. En estas regiones, no solo habrá calor intenso, sino que se registrará un incremento de la radiación ultravioleta, advirtió el organismo.
“Se presentará el incremento de la temperatura diurna de ligera a moderada intensidad en la selva. Además, se espera el incremento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente hacia el mediodía, la ocurrencia de chubascos de forma aislada y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h”, se lee en el aviso publicado por el Senamhi.
La alerta naranja estará activa hasta este domingo, 31 de agosto, a las 23:59 horas.
Calor intenso en 10 regiones del Perú
Según el Senamhi, para este sábado, 30 de agosto, se prevén “temperaturas cercanas a los 38 °C en la selva norte, alrededor de los 36 °C en la selva centro, y valores superiores a los 34 °C en la selva sur”.
En tanto, para el domingo, 31 de agosto, se esperan “temperaturas cercanas a los 37 °C en la selva norte, alrededor de los 35 °C en la selva centro, y valores superiores a los 34 °C en la selva sur”.