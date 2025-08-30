Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

En pleno invierno, emiten alerta en diez regiones del Perú por intenso calor: ¡temperaturas bordearán los 40 grados!

La alerta del Senamhi se prolongará hasta este domingo, 31 de agosto.
La alerta del Senamhi se prolongará hasta este domingo, 31 de agosto. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi advirtió que estas regiones no solo soportarán altas temperaturas, sino que se registrará un incremento de la radiación ultravioleta, “especialmente hacia el mediodía”.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú, país de contrastes. Mientras Lima y Callao registraron ayer, viernes, el día más frío del año; otras regiones registran un marcado incremento de temperaturas.

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta naranja en varios departamentos del Perú, que registrarán temperaturas próximas a los 40 grados centígrados.

Se trata de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. En estas regiones, no solo habrá calor intenso, sino que se registrará un incremento de la radiación ultravioleta, advirtió el organismo.

“Se presentará el incremento de la temperatura diurna de ligera a moderada intensidad en la selva. Además, se espera el incremento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente hacia el mediodía, la ocurrencia de chubascos de forma aislada y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h”, se lee en el aviso publicado por el Senamhi.

La alerta naranja estará activa hasta este domingo, 31 de agosto, a las 23:59 horas.

Calor intenso en 10 regiones del Perú

Según el Senamhi, para este sábado, 30 de agosto, se prevén “temperaturas cercanas a los 38 °C en la selva norte, alrededor de los 36 °C en la selva centro, y valores superiores a los 34 °C en la selva sur”.

En tanto, para el domingo, 31 de agosto, se esperan “temperaturas cercanas a los 37 °C en la selva norte, alrededor de los 35 °C en la selva centro, y valores superiores a los 34 °C en la selva sur”.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Radiación ultravioleta Senamhi Invierno

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA