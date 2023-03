El presidente del Senamhi señaló que, en las próximas semanas, podría haber inundaciones en Lima | Fuente: Andina

Guillermo Baigorria, presidente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senahmi), advirtió que Lima afrontará dias de intensas lluvias como consecuencia del ciclón Yaku, tal como se registró ayer, viernes.



"Ayer llovió en Lima. La cantidad de lluvia está dentro del rango que tenemos anualmente. Sin embargo, en La Molina, ha llovido 2.7 mm. lo cual es totalmente inusual. Entonces, ha llovido una gran cantidad de agua para un sitio que es árido comparado con el total anual que llueve que es de 7 y 10 mm. El hecho de haber tenido un solo evento de 2.7 realmente es preocupante, y esto se va a incrementar en los próximos días", explicó en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, el especialista indicó que la capital "no está preparada" para las lluvias que, según se prevé, se extenderán hasta el próximo jueves.

"Lamentablemente, Lima no está preparada. Por ejemplo, aquí tenemos los techos planos y ante precipitaciones altas, muy violentas, acumuladas, el agua se transforma en peso y, muchas veces, la estructura del techo no soporta porque no está diseñada para eso o para escurrir el agua. Entonces, definitivamente, se producen los colapsos de estructuras", indicó.

Distritos en riesgo

Asimismo, Baigorria Paz sostuvo que hay distritos en Lima donde los efectos de las intensas lluvias tendrán efectos trágicos.

"No todos los distritos son iguales. Hay algunos que son más planos y otros más ondulados. En aquellos que son ondulados, el agua va a tender a anegarse en las partes bajas y eso ocasionará inundaciones", señaló.

El presidente del Senamhi refirió que distritos de Lima Este como Santa Anita, Ate o Chaclacayo serán los más propensos a presentar estas inundaciones que afectarán las principales avenidas de la zona.

Además, señaló que las casas ubicadas en quebradas estarán en riesgo inminente dado que éstas se activarán ante el incremento de las lluvias.

"En los asentamientos humanos, las mismas estructuras de las casas no son tan fuertes (…) A eso, se añade el hecho de que, al estar en quebradas, estas, por la acumulación de la lluvia, se van a activar (…) Y toda esa población que tiene sus casas en esos lugares van a ser afectadas", explicó.

El funcionario refirió que esto sucederá "en cuestión de días"; es decir "a partir del lunes hasta el miércoles", próximos.

"El problema radica en que las construcciones no están preparadas para lluvias (…), esas construcciones jamás fueron diseñadas para el tipo de lluvias que estamos esperando (...) Por otro lado, ha habido crecimiento poblacional en quebradas y laderas (…) y, en este tipo de eventos, es donde se dan los huaicos", señaló.

Baigorria Paz recalcó que las inundaciones en Lima son inminentes, pero que el tiempo en que las calles permanezcan anegadas dependerá de la capacidad de gestión de las autoridades locales.

"Como acumulación de lluvias va a ser aproximadamente entre 3 a 5 días hasta que Yaku se vaya hacia el oeste y se pierda. Ahora, ¿cuánto tiempo durará esa agua acumulada? Ya depende del manejo que le estarían dando las autoridades locales para la remoción del agua", indicó.

¿Cuánto tiempo estarán presentes estos efectos del ciclón Yaku?

El presidente del Senamhi indicó que, según los análisis de su institución, se prevé que los efectos del ciclón Yaku, que se ubica frente a la costa norte del país, estén presentes hasta el próximo 16 de marzo.

"Este ciclón no organizado ya está empezando a moverse hacia el sur y poco a poco va a ir retirándose de esta agua caliente y va a ir perdiendo energía, aunque no lo suficiente, porque todavía vamos a sentir los efectos hasta el 14 o 16 de marzo, que ya se espera que esté en el sur y se encuentre con el anticiclón del Pacífico sur (…) y se vaya hacia el oeste", informó.

"En estos momentos está a 500 o 600 km. de la costa y va a ir disminuyendo su intensidad conforme vaya hacia el sur, porque no hay agua caliente y después ya se va a alejar de nuestras costas", agregó.

Por otro lado, el especialista advirtió que, a partir de octubre de este año, se prevé la presencia de un Fenómeno del Niño que afecte toda la costa del Pacífico.

"Según los centros climáticos internacionales que vamos siguiendo, se prevé una alta probabilidad de que tengamos un Niño de mediana a fuerte intensidad desde octubre del 2023 y que se podrá extender hasta inicios del 2024. Estamos hablando de un Niño global a escala de todo el Pacífico. Eso todavía está en proceso y la predicción irá incrementándose conforme pasa el tiempo. Por eso, tenemos que empezar a tomar acciones", indicó.