SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 06 de diciembre 2025

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Nublado Día 20° • Noche 19° Máx./Min. 22°/18° 22°/18° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 14 km/h 14 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Parcialmente nublado Día 20° • Noche 14° Máx./Min. 21°/10° 21°/10° Humedad 57% 57% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 2 km/h 2 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Muy nublado Día 20° • Noche 19° Máx./Min. 22°/17° 22°/17° Humedad 82% 82% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 11 km/h 11 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 7° Nublado Día 18° • Noche 11° Máx./Min. 20°/7° 20°/7° Humedad 45% 45% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 8 km/h 8 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Muy nublado Día 22° • Noche 20° Máx./Min. 25°/18° 25°/18° Humedad 85% 85% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 15 km/h 15 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 19° Nublado Día 24° • Noche 24° Máx./Min. 31°/19° 31°/19° Humedad 83% 83% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 13 km/h 13 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 17° • Noche 14° Máx./Min. 21°/8° 21°/8° Humedad 77% 77% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 3 km/h 3 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Parcialmente nublado Día 30° • Noche 27° Máx./Min. 33°/24° 33°/24° Humedad 94% 94% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 1 km/h 1 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 25° Nublado Día 29° • Noche 27° Máx./Min. 31°/24° 31°/24° Humedad 94% 94% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 5° Nublado Día 15° • Noche 13° Máx./Min. 20°/4° 20°/4° Humedad 57% 57% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Parcialmente nublado Día 22° • Noche 17° Máx./Min. 25°/15° 25°/15° Humedad 79% 79% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Nublado Día 23° • Noche 20° Máx./Min. 28°/16° 28°/16° Humedad 86% 86% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 7 km/h 7 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 29° • Noche 26° Máx./Min. 32°/23° 32°/23° Humedad 92% 92% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 15° Nublado Día 23° • Noche 20° Máx./Min. 27°/14° 27°/14° Humedad 74% 74% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h