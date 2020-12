La ministra enfatizó que muchas víctimas se han visto encerradas con sus agresores a causa de la pandemia de la COVID-19, que ha limitado su posibilidad de acudir a denunciar. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, realizó una suerte de balance sobre la violencia de género en plena pandemia por la COVID-19.

Loli explicó que, de enero a noviembre del 2020, se han cometido 121 feminicidios, cifra que, a pesar de ser menor que la del 2019, es inexacta, pues se han registrado más de 500 casos de mujeres desaparecidas, tres de ellas encontradas enterradas bajo el suelo de su propia casa.

“No tenemos cifra exacta de las mujeres asesinadas”, explicó. Aseguró que hace falta que el próximo año se sinceren los datos.

Asimismo, la titular de la cartera de la Mujer refirió que varios de los derechos de las mujeres se han visto restringidos durante la pandemia al estar encerradas, muchas veces, junto a su agresor. En esta línea, explicó que el 85% de los delitos sexuales que se cometen corresponden al entorno familiar.

“Eso no necesariamente se ha reflejado en la denuncia. Al estar cerrados no han tenido la posibilidad de salir a denunciar”, dijo.

Para eso, aseguró se han creado servicios itinerantes y se ha fortalecido el servicio de atención urgente. La Línea 100, por ejemplo, incrementó en 115% el número de llamadas que recibió.

“98 164 casos de violencia fueron atendidos en los CEM. Poco más del 50% son casos de violencia psicológica. (…) Las personas que acuden a un servicio del estado no llegan al 30%, que declaran haber sido víctimas de violencia. El resto, la gran mayoría, no acude a la autoridad. El problema es de quienes no acuden requiriendo protección y estando en situaciones de alto riesgo”, indicó.

