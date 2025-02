Situación de los peruanos en EE.UU.: ¿cómo debe actuar un migrante detenido y cuál debe ser la reacción del Estado?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Esta madrugada llegaron los primeros peruanos deportados por la administración de Donald Trump al país.

Este sábado, 1 de febrero, llegaron al país los primeros peruanos deportados por la segunda administración de Donald Trump. Según informó Cancillería, se trata de 34 compatriotas, quienes aterrizaron en horas de la madrugada en territorio nacional.

En Enfoque de los Sábados, Oscar Schiappa-Pietra, especialista en derecho internacional, Máximo Torres, editor del periódico El Mundo de Boston, y Aldo Castañeda, abogado experto en legislación migratoria, analizaron la situación de los peruanos en Estados Unidos.

Operativos buscan capturar migrantes con récord criminal, según especialistas

De acuerdo con Máximo Torres, los operativos llevados a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense “son para capturar criminales y convictos”. Sin embargo, acotó que el “desplazamiento de agentes de inmigración ha generado histeria y pánico” entre todos los ciudadanos migrantes que residen en Estados Unidos.

“La gente que se está persiguiendo son casos específicos que inmigración tiene información, no solamente de una semana, sino de 6, 7 meses o un año que están persiguiendo a esa gente. Ahora, con el Gobierno del presidente Trump, se está potenciando el trabajo de las autoridades de inmigración para buscar a esa gente y detenerla. […] Creen que como eres migrante indocumentado, te van a detener, pero el ilegal no es un criminal. El estar de ilegal no es un crimen”, expresó.

Por su parte, Aldo Castañeda coincidió con Torres en que la administración de Donald Trump “ha empezado procesos de ejecución de deportaciones o búsqueda de personas que tienen récord criminal”. En ese contexto, indicó que los ciudadanos que solo están en el país en una “situación irregular”, pero sin prontuario, “no deben entrar en pánico”.

“Si las personas no están dentro de esa categoría de deportaciones previas, reingresos ilegales después de deportaciones o sentencias criminales que han terminado y están en la búsqueda de ellos, los demás que solo están en una situación irregular, no deben entrar en una situación de pánico, ni deben limitar su actividad diaria, [como] ir a la escuela o de compras, porque ellos no son la búsqueda en estos momentos”, indicó.

Especialistas opinan sobre la situación de los peruanos en Estados Unidos. | Fuente: RPP

¿Cómo debe actuar un migrante detenido con objetivo de deportación?

El abogado Aldo Castañeda exhortó a los peruanos que tienen contacto “con las agencias federales encargadas de los arrestos” y se encuentran en Estados Unidos en calidad de indocumentados, a “no mentir”, brindar “su verdadera identidad” y “no presentar documentos falsos”.

“Los que tienen la posibilidad de regularizar su situación, es el momento de iniciar procesos migratorios a través de peticiones familiares o laborales que le permita iniciar procesos y de esa manera protegerte frente a posibles encuentros con inmigración”, precisó.

“[…] Las personas que están aquí de manera irregular en los Estados Unidos tienen mucho tiempo, ya tienen familia, esposos, ciudadanos, hijos mayores de 21 años ciudadanos. Ellos pueden iniciar procesos de peticiones familiares. La gran comunidad peruana ha ingresado en Estados Unidos con visa, con una visa de turista y el sistema le permite, que si tiene un empleador que puede iniciar procesos para solicitar su residencia, pueden hacerlo”, acotó.

En esa misma línea, el letrado explicó qué pasos deben seguir los ciudadanos peruanos sin prontuario, pero en calidad de indocumentados en EE. UU., para conseguir la residencia.

“Primero [acudir] a un abogado de inmigración para poder saber si califica o no califica para un beneficio migratorio. En segundo lugar, [presentar] sus documentos válidos, desde las actas de nacimiento hasta el pasaporte que la Cancillería, a través de los consulados, otorga. En tercer lugar, si califican, iniciar los procesos metiendo estas peticiones, pero si no califican y tienen antecedentes de múltiples entradas, cambios de domicilios, cambios de identidad, cambios de nacionalidad, es mejor que no inicien ningún proceso porque dentro del proceso de inmigración, les sacan las huellas”, aconsejó.

¿Cómo debe reaccionar el Estado peruano?

Por su parte, Oscar Schiappa-Pietra explicó cuál debe ser el accionar del Estado peruano ante las deportaciones. En ese sentido, el especialista en derecho internacional destacó que este es un problema que “requiere de un abordaje multidimensional y multisectorial” del Ejecutivo.

“Hay distintos aspectos, cada caso además tiene connotaciones distintas. Hay algunas personas que, por ejemplo, pueden llegar psicológicamente dañadas. Todo este estrés, todo este trauma de la deportación, toda esta angustia todo este tiempo puede haberlas afectado mucho más que a otras”, resaltó.

“En ese sentido, se requiere esa coordinación multisectorial. Muchos de los aspectos implicados en la migración escapan a las competencias funcionales de la Cancillería, que está haciendo una magnífica labor, pero se requiere liderazgo desde otras instancias del Estado, la propia presidencia del Consejo de Ministros. Habrá que pensar si requerimos un programa social específico en preparación al proceso de reinserción de estos migrantes”, concluyó.