Es necesario fortalecer la labor de los consulados peruanos en EE.UU. ante medidas contra inmigrantes, dice Javier González-Olaechea

El excanciller Javier González-Olaechea consideró que, ante las medidas de la administración Trump para deportar a migrantes en situación irregular en Estados Unidos, el Gobierno peruano debe tomar medidas inmediatas a través de sus consulados en ese país.

En diálogo con RPP, precisó que, de los más de un millón de peruanos en EE. UU., son aproximadamente 385 mil en condición irregular. Por ello, enumeró las medidas a aplicar en las sedes diplomáticas para nuestros compatriotas.

"Dotar de mayores fondos de partidas extraordinarias e inmediatas a la Cancillería. En segundo lugar, ampliar la gama de los servicios regulares que otorgan los consulados para los migrantes, que están en condición ilegal, contratando servicios legales y otro tipo de servicios, no solamente legales, sino migratorios, de trámites sociales, de asistencia social", mencionó.

Asimismo, aseguró que la Cancillería debe mejorar sus servicios de emergencia y habilitar líneas adicionales y hasta oficinas, pues las comunidades peruanas "en muchos casos" se hallan en pequeños poblados de 200.000 habitantes, "a ocho horas de la jurisdicción de un consulado general", con lo cual "la acción inmediata llega tarde".

Por otro lado, mencionó que existe una situación que vuelve "más complejo" el estado de los peruanos en suelo norteamericano, ya que no se acercan a las sedes consulares más cercanas porque "tienen temor" del cruce de datos de la autoridad en Italia, Francia y otros países, lo que evita contar con información y registro de compatriotas en el país.

"Al no tener una data exacta, no estamos en las condiciones de brindar inmediatamente, digamos, los servicios de forma masiva a los 380 mil peruanos en esta situación. Yo lo que sí recomendaría, en adición, es que los peruanos que están en situación irregular se inscriban online y que, de ser el caso, si las páginas consulares no están habilitadas, que las habiliten para los efectos de la inscripción", precisó.

Dina Boluarte en Davos

González-Olaechea también se refirió a la visita de la delegación peruana, encabezada por la presidenta Dina Boluarte, a Davos para participar del Foro Económico Mundial. Para el exministro, la mandataria no debió asistir a la reunión.

"Me temo que, por los temas tratados, tengo la impresión y por la forma como participó la señora presidenta en paneles, lo que yo no hubiera recomendado, porque es sumamente riesgoso, porque tienes a tu canciller y a los principales funcionarios del lado del auditorio, yo creo que hubiera recomendado no asistir", precisó.

Visita de Edmundo González Urrutia a Perú

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, realizará una visita oficial al Perú este 29 y 30 de enero, como parte de su gira en busca de apoyo internacional. En esa línea, González-Olaechea consideró necesaria una convocatoria a migrantes venezolanos para recibir al opositor.

"Representantes de la comunidad venezolana en Lima me hicieron saber que lo que querían (...) creo que se lo han transmitido a las autoridades, que tuvieran un espacio, por así decirlo, un momento de concentración masiva, no solamente para los venezolanos, sino para que los libertarios del Perú, por así decirlo, le den un caluroso abrazo público", sostuvo.