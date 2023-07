SNI: el 98 % de las industrias trabaja ‘con normalidad’ en día anunciado para 'Toma de Lima

Este miércoles 19 de julio al menos un 98 % de las industrias trabajan “con normalidad” pese al llamado a las protestas en nuestra capital, indicó la Sociedad Nacional de Industrias.

En declaraciones a Ampliación de Noticias, Jesús Salazar Nishi, presidente de la institución, compartió los detalles de la encuesta que realizó a las empresas industriales del país.

“Hablando desde muy temprano, 7 de la mañana, estamos llamando a todos nuestros asociados -alrededor de 1200 industrias a nivel de todo el país- y la data que tenemos es que el 98 % están trabajando con total normalidad”, refiere “Esto obviamente nos hace pensar que la situación hasta estas horas de la mañana está normal en las industrias y que nuevamente los industriales apostamos por la productividad nacional y porque el Perú no puede parar”.

Según el experto, estas empresas encuestadas han manifestado la asistencia de sus trabajadores “de manera normal”.

Salazar Nishi también pidió que las protestas sean “pacíficas” y que mantengan “al margen de la ley”.

Medidas preventivas

Según el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, la organización representa “a la micro, pequeña, mediana y gran industria”

“En el caso de nuestro campo, llegamos al 99 % en micro y pequeña industria”, añade.

Asimismo, asegura que se estableció un plan para apoyar el movimiento de los trabajadores hacia sus centros de labores.

“El día de hoy las industrias hemos dado la flexibilidad en los ingresos, además de ayudar a los diferentes trabajadores con movilidades especiales. Se ha dado todas las facilidades para que las empresas no paren y puedan tener una actividad normal”, añade. “Lo que también hemos visto en el Perú y en la capital que no ha habido un problema mayor en el tema de transporte. Esto nos hace augurar un día tranquilo y esperemos que así sea”.

Finalmente, Salazar Nishi hizo un pedido para solucionar este problema social que “nos está dividiendo”.

“Esta paz social no se va a venir con simple voluntades y declaraciones. Necesitamos dar muestras claras de que realmente políticos, empresarios y ciudadanía en general está dispuesta a ceder espacios para poder construir una paz social en el Perú. Todos reclamamos la paz social, pero vemos muy pocas actitudes que nos lleven a eso”, reflexiona.

“La industria nacional manufacturera viene cayendo por 8 meses consecutivos. Esto es algo que no se veía hace muchísimos años. El PBI ya cayó en mayo a -1.4%. Va a ser muy difícil alcanzar este año el 2% de crecimiento proyectado. Lo que no se dan cuenta los políticos es que esto significa que la pobreza va a seguir aumentando y podríamos cerrar el año con 30 %. Esto no puede suceder en un país que quiere crecer y desarrollarse”, finalizó.