Sunass: Más de 300 mil escolares en riesgo por corte de agua en colegios

Indicó que en Pisco el 100% de los colegios tienen deudas con las empresas de agua, mientras que en Loreto alrededor del 82% de instituciones educativas atraviesa la misma situación. No obstante, Gutiérrez consideró que la falta de pagos no se debe a un problema de financiamiento, sino es un tema de responsabilidad de las administraciones. "La totalidad de la deuda es de S/ 1.3 millones, si lo ponemos en proporción al presupuesto de educación -que está alrededor de los S/ 40 mil millones- vemos que no es un problema de financiamiento, no es problema de que no exista dinero para poder atender, sino es un tema de responsabilidad de las administraciones", apuntó.