La congresista Susel Paredes explicó que tuvo hoy una reunión con el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, a un día de presentarse ante el pleno para solicitar el voto de confianza de la representación nacional.



“Le dije que quiero que me expliquen por qué se han producido esos muertos en Ayacucho, en Andahuaylas y especialmente en Ayacucho, por qué continúan esos militares en sus cargos”, dijo en una entrevista con el programa Las cosas como son de RPP TV.



La política consideró que “no es posible que mueran peruanos y no sepamos qué pasó”. “Sus explicaciones (en referencias a Otárola) no han sido suficientes”, expresó. Y prosiguió: “Yo no puedo votar y darle la confianza a un gabinete con 40 muertos. No puedo hacerle eso a mis compatriotas”.



Asimismo, remarcó: “Yo pediría que el comandante general del Ejército y el comandante de la Policía nos digan a todos los peruanos qué es lo que está pasando”.



"Llamo a la reflexión a mis colegas"

Por otro lado, Susel Paredes expresó sentir “pena” y “vergüenza”, porque el Congreso “no ha estado a la altura de la historia”. “Este Congreso no hizo la fiscalización que se debió en el momento en que recién empezaba la mafia de Castillo”, sostuvo.



Además, alertó que hay congresistas que, aparentemente, no apoyarían el adelanto de elecciones generales en la segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria.



“Llamo a la reflexiona mis colegas: he escuchado que hay gente que no se quiere ir, que ha dicho 'esto no está decidido'. Eso es [echar] gasolina de avión sobre una fogata. Yo pido a mis colegas congresistas que no se les vaya a ocurrir no agendar y no votar el adelanto de elecciones en la segunda votación que se requiere. Y advierto al pueblo peruano que esto puede estar pasando”, añadió Susel Paredes.

Susel Paredes cuestionó la forma en que el Ejecutivo está manejando las protestas sociales en el país. | Fuente: RPP