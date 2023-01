Voto de Confianza: ¿Cuán seguro es que el gabinete de Alberto Otárola reciba el respaldo del Congreso y qué pasará después?

Alberto Otárola acude al Congreso de la República a solicitar el voto de confianza. | Fuente: PCM/Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, acudirá este martes al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza de los legisladores, luego de exponer las líneas de acción del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, temas que ya tocó en diversas reuniones con las bancadas del Parlamento.

El gabinete Otárola necesita mayoría simple (66 votos, si acuden a votar los 130 legisladores) para 'tener la bendición' del Congreso y seguir trabajando. Y si bien se trata del primer pedido de confianza del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, los peruanos seremos testigos de la quinta solicitud de este tipo, luego de las realizadas por Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Aníbal Torres y Betssy Chávez (durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo).

Asimismo, si tomamos en cuenta las juramentaciones, dos jefes del Gabinete juraron en el cargo, pero no llegaron a pedir la confianza: Héctor Valer (gobierno de Castillo) y Pedro Angulo (gobierno de Boluarte).

La gran diferencia parece ser, esta vez, que el Congreso y el Ejecutivo han llegado a acuerdos rápidamente, a diferencia del último año y medio y aquella "tregua" de inicios de 2022 que duró poco tiempo.

¿Qué hay detrás de esta "luna de miel" que viven ambos poderes que, hasta hace poco, eran duros rivales? "Este gobierno ha sido generado por el Congreso. El 7 de diciembre [cuando se vacó a Pedro Castillo] pasó a ser un velado oficialismo, que es lo que tenemos ahora", sostiene el analista político Fernando Vivas.

Para el también periodista, esta es la razón por la cual el Congreso dará fácilmente la confianza al gabinete liderado por Alberto Otárola. "[Esto] explica que el Congreso, al menos, por mayoría simple, respalda a Dina Boluarte y eso los va a llevar a aprobar la exposición del gabinete Otárola", agrega.

¿Qué bancadas serían decisivas para la confianza?

Luego de empezar, en julio de 2021, con 37 congresistas, Perú Libre se ha dividido en distintos subgrupos parlamentarios que conformaron hasta 5 bancadas distintas. Sin embargo, señalan los especialistas, que esto no ha hecho que dejen de votar de una manera similar en momentos importantes.

"Se podría esperar que en este caso sean la oposición a Boluarte y voten contra Otárola. Pero, como ya estamos en momentos de definición y, teniendo en cuenta que la mayoría de esa bancada se acostumbró a votar recibiendo algún beneficio del Ejecutivo, cosa que no ha hecho este gobierno... va a ser difícil para este gobierno [llegar a acuerdos con ellos] con tantos conflictos sociales. Creo que van a esperar a ganar por mayoría simple", explica Vivas.



Y es que, si tomamos en cuenta los 66 votos que necesita, Alberto Otárola ya llegó a acuerdos con bancadas como Fuerza Popular (primera mayoría en el Parlamento tras el quiebre de Perú Libre), Acción Popular (quienes anunciaron que la mayoría de sus integrantes le darán la confianza), Alianza Para el Progreso (quien antes fue decisiva en votaciones a favor de Pedro Castillo) y Somos Perú. En estos últimos dos casos, sus respectivos voceros se mostraron benevolentes y prácticamente se espera den la confianza.

"La de Acción Popular es básicamente una bancada corrupta", señala Fernando Vivas. "Con el fenómeno de 'Los Niños' vimos que no eran solo unas manzanas podridas, sino que toda la caja lo estaba. Se salvan dos o tres, entre ellos María del Carmen Alva. Entonces vemos que sus votos [durante la época de Castillo] estuvo condicionado por la corrupción, era un voto comprado".

"La bancada de Alianza Para el Progreso, no se alió a la vacancia en un primer momento, pero luego sí. Y ha sido decisiva no solo con su voto, sino que ha sido parte del autodenominado 'bloque democrático' que ha votado contra Castillo en muchas circunstancias. Creo que desde que César Acuña se dio cuenta de que le hacía daño a él y a sus negocios la proximidad con Castillo, cambió de opinión y ahora él y la bancada se aliaron a este bloque y votaron contra Castillo. No es el mismo caso de Acción Popular", agrega Vivas.

Los congresistas de Avanza País no cerraron las puertas a dar la confianza y más bien declararon que "tienen coincidencias" con Otárola; mientras que Renovación Popular esperará, de acuerdo con su vocero Jorge Montoya, al mismo día de la exposición para tomar la decisión.

Aunque la política peruana puede ser impredecible, en el papel, para rechazar la confianza no bastarían los votos en contra de Perú Libre (y sus satélites); o de Juntos Por el Perú, que ahora podría considerarse de oposición. Incluso Podemos, a través de Enrique Wong, alabó las "cualidades técnicas" del actual gabinete ministerial.

¿Qué viene después de la investidura?

Para Fernando Vivas, más preocupante es la confirmación de la segunda votación del adelanto [de elecciones] que lo que pueda pasar con el gabinete Otárola. Recordemos que el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de adelanto de elecciones para abril de 2024 con 93 votos a favor. Al ser una reforma constitucional, este proyecto debe ser ratificado en segunda votación en la próxima legislatura ordinaria.

"Este gobierno es mucho más íntegro y transparente que el anterior, pero es absolutamente precario y débil. Y al ser más íntegro, estoy hablando del factor corrupción. La diferencia es radical en tanto la desaparición del 'sistema de cuotas' (y esto tiene que ver con el Congreso). Pedro Castillo gobernó con esta característica 'cuotera', que es un término de la izquierda que quiere decir que cuando un grupo no se ha preparado, reparte el botín. Y lo reparte entre bancadas. La más simple es dar carteras. Hasta 'Los Niños' tenían cartera, que era el Ministerio de la Producción", comenta Vivas.

Estas son las diferencias entre un gobierno y otro, de acuerdo con el especialista. "Sin embargo, estas diferencias no lo hacen un gobierno más sólido, sino que desgraciadamente ya está cargando con la acumulación del desprestigio de las instituciones y sufre de una gran precariedad".