“Te auguro un buen futuro”: oyente de RPP dona una laptop a joven venezolana que obtuvo el primer lugar en San Marcos

Un oyente de RPP que radica en Estados Unidos le obsequió una laptop a Jilary Jaimes Ortíz, la joven venezolana que obtuvo el primer puesto en la carrera de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

El oyente, que prefirió mantenerse en el anonimato, destacó la preparación de la joven para conseguir el primer lugar en la ‘Decana de América’ y, sobre todo, por demostrar lo fundamental que es el apoyo de la familia para alcanzar las metas.

“Quiero agradecerte porque nos enseñaste a todos los peruanos que cuando uno se esfuerza y es constante, puedes lograr tus objetivos. Agradecerte también porque nos demostraste que no hay nada más hermoso que el apoyo incondicional que te da tu familia”, dijo en un audio que envió al equipo de RPP.

El donante también le pidió a Jilary ignorar los mensajes de odio que ha recibido en las redes sociales luego de publicar un video en TikTok en el cual mostró su emoción por haber ingresado a la casa de estudios.

“Quizá muchos de los que te escriben ni siquiera han tenido un logro académico en su vida. Gracias nuevamente, Jilary. Te auguro un buen futuro”, apuntó.

La emoción de Jilary al recibir la laptop

Carlos Villarreal, conductor de ‘La Rotativa del Aire’, le entregó el presente a la estudiante, quien agradeció el gesto y destacó que el equipo le será útil para su etapa universitaria.

“Realmente no tengo idea de quién me lo mandó, pero estoy muy agradecida de que existan personas como él y personas como las que me han estado apoyando en los comentarios de TikTok, que me han estado escribiendo en el interno. Porque es verdad, he recibido muchos comentarios de odio, pero aun así han sido más los peruanos y venezolanos apoyándome en conjunto”, destacó.

Jilary dijo que esperar que su caso sirva como ejemplo a sus compatriotas, radicados en Perú, y a los propios peruanos de que todo se puede lograr “con mucho esfuerzo”.

Las clases en San Marcos comenzaron el 24 de marzo y culminarán el 14 de julio, según el cronograma académica 2025-I.