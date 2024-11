Jerí Ramón acusa que a San Marcos le han reducido más de S/ 100 millones en el presupuesto fiscal para el año 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Jerí Ramón: "No es posible que no se entienda la problemática de la universidad pública"

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, en diálogo con RPP, acusó que en el presupuesto público para el año 2025, a la Decana de América se le ha reducido más de S/ 100 millones de presupuesto a comparación con el 2024.

Como se sabe, actualmente, el Parlamento se encuentra evaluando los dictámenes de las leyes de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025, presentadas por el Ejecutivo.

Al respecto, Ramón Ruffner indicó que la reducción de presupuesto no solo alcanza a San Marcos sino a otras universidades públicas.

"Nos han reducido 101 millones de soles en el presupuesto para el año 2025. Se dice [que] las obras están ya casi por acabarse, y no es cierto, porque [para] una obra en San Marcos no solamente es que se acabe el cascarón, sino que tienes que equiparla, porque qué haces con un elefante blanco si no se tiene las comodidades para los alumnos", resaltó.

"En este momento, estamos con un presupuesto deficiente, y no solamente San Marcos, todas las universidades públicas. Justamente, anteayer he estado toda la mañana en el Congreso (...) porque no es posible que no se entienda la problemática de la universidad pública", agregó.

ATU y San Marcos llegaron a acuerdo por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Por otro lado, la rectora de San Marcos indicó que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Ministerio de Transportes (MTC) y su casa de estudios han llegado a un acuerdo respecto a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, las cuales tienen lugar en las inmediaciones del campus.

"Eso se ha arreglado, ATU ha ido con el MTC a la Asamblea Universitaria a sustentar. San Marcos pidió una compensación social, no pidió plata (…), porque si a mí me tocan mi clínica [universitaria], tienen que arreglar la clínica, y con cualquier espacio que te toquen tiene que haber una compensación social, porque los perjudicados son los alumnos, los profesores y también los trabajadores", resaltó.

"Ya está la compensación social, se va a trabajar la vivienda universitaria con su cuna jardín, se van a trabajar dos torres inteligentes para todo lo que es investigación, el repotenciamiento del estadio y también saneamiento físico y legal", puntualizó.