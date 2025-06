Temblor en Perú: El sistema de alerta sísmica aún no funciona: ¿cuándo estará listo?

El sismo de 6.1 del pasado domingo dejó un fallecido y más de 36 heridos, según cifras oficiales del COEN. Ante ello, muchos usuarios se preguntaron por qué el país no cuenta con un sistema de alerta sísmica. INDECI e IGP responden.

Tras el sismo de magnitud 6.1 que se registró con epicentro en el Callao y que sacudió varios distritos de Lima Metropolitana, muchos usuarios se preguntaron por qué no recibieron alguna alerta advirtiendo sobre este movimiento.

RPP Data consultó con el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, y con el jefe de Indeci, Juan Carlos Urcariegui por qué el sistema de alertas no funcionó y esto fue lo que respondieron.

¿El SISMATE es una alerta temprana antes de un sismo?

No se debe confundir el SISMATE con una alerta para sismos, pues el SISMATE (Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias) es una herramienta tecnológica para difundir mensajes de prevención e indicaciones antes, durante y después de fenómenos naturales como el aumento del caudal de ríos, inundaciones, desbordes, activación de quebradas, sismos u tsunamis. Pero no funciona como una alerta previo a un sismo.

¿El Perú tiene algún sistema de alerta temprana?

Sí. Existe el Sistema de Alerta Sísmica PEruana (SASPE) que está pensado para que emita una alerta previo a un sismo y que está en plena ejecución. Las dos entidades responsables de este proyecto son el IGP e Indeci: "El IGP ya concluyó con el tema de investigación y hemos instalado 111 sensores de alta fidelidad a lo largo de la zona costera y en islas, además de implementar centros de control en cada gobierno regional para que este sistema funcione", detalló el presidente del IGP, Hernando Tavera.

¿Cómo funciona el SASPE [sistema de alerta sísmica]?

Cuando ocurra un evento sísmico, los sensores detectarán el movimiento y podrán determinar la magnitud y epicentro del sismo: "Si el sismo supera la magnitud de 6 grados inmediatamente el sensor envía la alerta y enciende las bocinas [que estarán instaladas en las estaciones]", detalló Tavera.

La instalación de estas bocinas están a cargo del Indeci. Juan Carlos Uracarieguie, el jefe de esta institución comentó en qué estado de avance están. "Se están instalando 114 postes en Lima Metropolitana 1, Lima Metropolitana 2, Arequipa, Lima Provincias y están al 97% de avance en Ica, Tacna y falta Moquegua. Desde estos postes irradiarán las sirenas en 10 departamentos de toda la costa peruana", indicó.

¿Cuándo estará listo y se podrá implementar?

Indeci afirma que en setiembre del 2025 se entregará el proyecto finalizado. El primer grupo de bocinas será construido por Indeci, con la condición de que luego los gobiernos locales y regionales puedan replicar esto en sus localidades.

Luego de que las bocinas se entreguen, el IGP comenzará con las pruebas y la "marcha blanca" para que la población se acostumbre a este tipo de alerta temprana y sepa cómo actuar.

¿Con cuánto tiempo de anticipación se avisará de un sismo?

Dependerá de la distancia del epicentro, indican los funcionarios. Por ejemplo, "si este sistema de alerta temprana hubiera funcionado en 2007 cuando pasó el terremoto de Pisco, la alerta para Lima Metropolitana hubiera llegado con 30 o 35 segundos de anticipación. Pero si el sismo ocurriera frente a Lima a 60 km en mar adentro, probablemente la alerta llegue en ocho segundos", explicó Tavera.

Desde Indeci señalaron que, si bien, suena a corto tiempo, son segundos valiosos. "Parece corto tiempo, pero si nos preparamos va a ser suficiente para llegar a un lugar con seguridad", mencionó Urcariegui.

¿De qué manera nos avisarán del sismo?

Las bocinas instaladas en los postes a lo largo de la zona costera se encenderán y emitirán un sonido característico que tendrá que ser socializado con la población para que lo identifiquen como una alerta ante un sismo. Esto funcionará a nivel nacional.

¿Cuándo ocurrirá el gran sismo 8.8?

Desde el IGP han advertido que existe una acumulación de energía de 278 años en Lima que solo se liberaría con un sismo de más de 8 de magnitud. Por eso es importante estar preparados, porque no sabemos cuándo puede ocurrir.

"No nos preocupemos de cuándo va a ocurrir el sismo. Preocupémonos en hacernos menos vulnerables. Eso solo lo vamos a lograr si revisamos cómo he construido mi casa, qué material he utilizado o en qué zona o suelo la he construido, y hacer los simulacros. Esa es la única manera de reducir el riesgo ante un sismo", afirmó el presidente del IGP, Hernando Tavera.

Importancia de uso de la radio en un sismo

Cuando todo deja de funcionar tras un sismo —la señal, el internet, la luz— la radio sigue al aire. Es el único medio que permanece operativo en medio de la emergencia. En ese marco, este lunes 16 la Comisión de Transporte y Comunicaciones debatirá y votará el Proyecto de Ley 10285, que dispone que las operadoras de telefonía habiliten la radio FM en los celulares.

"Este lunes han citado a una sesión extraordinaria en la que ya se va a votar, esperemos tener una votación favorable entre los colegas que forman parte de la comisión y hacer las gestiones para que se vean en la comisión Permanente, no considero viable que tengamos que esperar hasta la próxima legislatura cuando este proyecto se puede exonerar del ingreso a la agenda del Pleno", añadió Lady Camones, congresista que impulsa este proyecto.

Proyecto de Ley que busca que las operadoras de teléfono habiliten la radio FM en los equipos celulares. | Fuente: RPP