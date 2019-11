Tenía una audiencia de divorcio por adulterio, pero se encontró con el Poder Judicial cerrado por huelga indefinida

Ricardo Gil asegura que este proceso está afectando su salud. | Fuente: RPP Noticias

Ricardo Gil asegura que este proceso está afectando su salud. | Fuente: RPP Noticias

Ricardo Gil llegó esta mañana hasta las inmediaciones del Poder Judicial, pues tenía pactada una audiencia de divorcio por adulterio, luego de que su todavía esposa lo demandara por serle infiel.

Gil asegura que este tema lo está perjudicando físicamente, pues presenta dificultades serias para caminar, por lo que utiliza muletas para poder movilizarse.

El hombre de 57 años reveló también que, a pesar de su estado de salud, su todavía esposa busca apropiarse de su departamento de soltero y la mitad de sus bienes materiales.

"Sabía que estaban en huelga, pero quería cerciorarme yo mismo, a pesar de que se me hace difícil. (...) La huelga me ha perjudicado principalmente por tener que trasladarme hasta aquí. Tengo dolor de cabeza, tomo pastillas, porque yo nunca he estado en un tema judicial", comentó en declaraciones a RPP Noticias.

Los trabajdores del Poder Judicial iniciaron una huelga indefinida el pasado 21 de noviembre, convocada por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial FENASIPOJ-PERU. Los trabajadores demandan acuerdos con el Ministerio de Economía y Finanzas, y exigen a la titular de esta cartera, María Antonieta Alva, la aprobación del retiro de S/130 millones del presupuesto del Poder Judicial.



De acuerdo con este sindicato, el paro ha sido adoptado ante “la indiferencia y falta de atención de las demandas salariales” por parte del MEF. Agregan, además, que no se ha establecido la continuidad de la escala remunerativa para los trabajadores judiciales.